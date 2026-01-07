Fin de mission d’Elizabeth Aubin : l’ambassadrice salue des relations « fortes et croissantes »

Reçue hier mardi par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, l’ambassadrice des États-Unis d’Amérique, Mme Elizabeth Moore Aubin, a mis en avant la densité du partenariat bilatéral à l’occasion de sa visite d’adieu. Entre coopération sécuritaire, échanges économiques et héritage historique, la diplomate a dressé un bilan positif de sa mission sur le sol algérien.

À l’issue de l’audience accordée par le chef de l’État, Mme Moore Aubin s’est exprimée devant la presse pour souligner la solidité des liens unissant Alger et Washington. Qualifiant les relations bilatérales de « fortes, croissantes et fondées sur le respect et l’amitié », elle a réitéré la volonté des deux nations de poursuivre le travail engagé sous son mandat.

Le volet sécuritaire a occupé une place centrale dans son allocution. « Nous œuvrons au développement de nos capacités en matière de coopération sécuritaire afin de renforcer la stabilité régionale et de lutter contre le terrorisme », a-t-elle déclaré. Outre la défense, l’ambassadrice a rappelé que cette dynamique s’étend à des secteurs clés tels que :

L’énergie et l’agriculture, piliers de la coopération économique.

L’éducation et la culture, vecteurs de rapprochement entre les peuples.

L’Algérie, un « pays exceptionnel »

Visiblement émue par la fin de sa mission, celle qui fut également vice-cheffe de mission par le passé a rendu un hommage vibrant à l’Algérie. Elle a décrit une expérience « édifiante et fructueuse », ne tarissant pas d’éloges sur « la richesse de la culture et la générosité du peuple » de ce qu’elle considère comme un « pays exceptionnel ».

Mme Moore Aubin a tenu à exprimer sa gratitude personnelle au Président Tebboune pour l’étroite collaboration avec le Gouvernement algérien durant ces dernières années.

Un socle historique de 230 ans

Pour illustrer la pérennité de cette alliance, la diplomate a convoqué l’histoire, rappelant que les fondations du dialogue algéro-américain remontent au Traité de paix et d’amitié de 1795. Elle a également souligné des moments charnières de la solidarité entre les deux États :

5 juillet 1962 : Les États-Unis figurent parmi les premières nations à reconnaître l’indépendance de l’Algérie.

1981 : Le rôle « efficace et déterminant » de la diplomatie algérienne dans la libération des 52 otages américains à Téhéran.

« Nous continuerons d’œuvrer de concert pour rendre nos deux pays plus sûrs, plus forts et plus prospères », a conclu l’ambassadrice, scellant ainsi son départ sur une note d’optimisme pour l’avenir des relations transatlantiques.

L’audience s’est tenue en présence du directeur de Cabinet à la Présidence, M. Boualem Boualem, et du conseiller chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba.