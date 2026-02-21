Fin de l’impunité à Tizi-Ouzou : la police arrête un commerçant qui a déversé des déchets dans la nature

Les services de la sûreté de wilaya de Tizi Ouzou ont procédé à l’arrestation du conducteur d’un véhicule utilitaire pris en flagrant délit de pollution environnementale. L’individu avait été filmé à son insu alors qu’il jetait ses ordures de manière anarchique.

L’affaire a débuté sur les réseaux sociaux. Une vidéo virale montrait un homme à bord d’un fourgon de type Fiat Ducato déchargeant d’importantes quantités de déchets dans un endroit non autorisé. Ces images, largement partagées par des citoyens soucieux de la propreté de leur environnement, ont rapidement alerté les autorités locales.

Grâce à une exploitation rapide des images et à une enquête de terrain, les forces de police de la 4ème Sûreté urbaine de Tizi Ouzou ont réussi à identifier et à localiser le contrevenant. L’individu utilisait son véhicule utilitaire pour se débarrasser de ses ordures de façon aléatoire, au mépris total des règles d’hygiène et de protection de l’environnement.

Selon le communiqué de la police : « Ces comportements négatifs nuisent gravement à l’environnement et à la propreté du milieu urbain. ». Le mis en cause a été interpellé et son véhicule a été identifié. Les services de police ont confirmé que toutes les mesures juridiques nécessaires ont été engagées à son encontre.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre les atteintes à l’environnement et vise à décourager les décharges sauvages qui défigurent la wilaya.

La police de Tizi Ouzou réitère son appel à la vigilance citoyenne et au respect des horaires et des lieux de collecte des déchets pour préserver la santé publique.

Le mis en cause a été interpellé et son véhicule identifié. Les services de police ont confirmé que toutes les mesures juridiques nécessaires ont été engagées à son encontre. Cette arrestation intervient dans un contexte national de durcissement législatif sans précédent.

En effet, le nouveau projet de loi sur le Code de la Route marque la fin de l’impunité pour les comportements inciviques. Sous la bannière de la « Tolérance Zéro », les sanctions financières ont été considérablement revues à la hausse. Désormais, l’irresponsabilité au volant peut coûter jusqu’à 13 000 DA pour les délits les plus graves, soit plus du triple des amendes précédentes.

Ce nouveau texte législatif introduit également une mesure phare pour la préservation de l’environnement : pour la première fois, une amende salée de 6 000 DA sera systématiquement imposée à tout conducteur ou motocycliste pris en flagrant délit de jet de déchets ou d’objets depuis son véhicule.