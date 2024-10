Fin de l’épidémie de diphtérie en Algérie : Le ministre de la Santé fait le point

Lors d’une session publique au Conseil de la Nation, le ministre de la Santé, Abdelhak Sayhi, a annoncé que l’Algérie a réussi à éradiquer le cas de diphtérie qui avait été signalé dans certaines wilayas du sud.

Ce succès résulte de la vigilance des autorités sanitaires face aux infections importées, soulignant l’efficacité des mesures préventives mises en place.

Le ministre a assuré que le pays ne souffre d’aucune épidémie de malaria, citant les résultats des études menées par des équipes médicales dans les régions concernées.

Le ministre a également indiqué que l’Algérie dispose d’un stock suffisant de médicaments pour traiter les éventuels cas de diphtérie.

Il a mis en avant l’importance des efforts de prévention fournis par l’État, grâce à des moyens humains et matériels conséquents.

Ces efforts ont déjà produit des résultats positifs, renforçant la confiance de la population dans le système de santé.

Lancement de la campagne de vaccination contre l’influenza

En parallèle, la ministre de la Santé a annoncé le début de la campagne de vaccination contre l’influenza saisonnière pour la saison 2024-2025, qui a commencé le 15 octobre 2024 et se poursuivra tout au long de l’automne et de l’hiver.

Cette initiative vise particulièrement les populations les plus vulnérables, notamment les personnes âgées de 65 ans et plus, ainsi que ceux souffrant de maladies chroniques telles que les maladies cardiaques, les maladies pulmonaires, le diabète, et d’autres conditions immunodéprimées.

Nécessité d’une vaccination annuelle

La ministre a souligné l’importance d’une vaccination annuelle pour les personnes à risque, car le virus de l’influenza évolue chaque saison.

Les vaccins sont régulièrement mis à jour selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Le vaccin est disponible gratuitement dans les centres de vaccination des établissements de santé publique et est remboursable par la sécurité sociale dans les pharmacies pour les personnes âgées et celles atteintes de maladies chroniques.

Que sont les mesures de protection recommandées?

Enfin, le ministère a rappelé l’importance de respecter des mesures d’hygiène strictes pour prévenir la propagation des virus.

On recommande de se laver régulièrement les mains, d’utiliser des désinfectants, de limiter les contacts pour les personnes malades, de porter des masques, et de maintenir une distance physique.

Ces mesures s’avèrent également efficaces contre le COVID-19.