Fin de la pénurie d’ici septembre : le PDG de Naftal annonce l’importation de 3,5 millions de pneus

Le président directeur général de la Société nationale de commercialisation et de distribution de produits pétroliers (Naftal), Djamel Cherdoud, a annoncé ce dimanche un plan massif pour éradiquer définitivement la crise des pneumatiques qui secoue le marché national.

S’exprimant en marge d’une visite de travail et d’inspection dans la wilaya de Naâma, le premier responsable de Naftal a dressé un bilan d’étape jugé positif.

En l’espace de seulement cinq mois, l’entreprise publique a réussi à importer 700 000 pneus de la marque « Continental », sur un quota initial d’un million d’unités destiné au marché algérien. À ce jour, environ 500 000 pneus ont déjà été injectés et distribués sur le territoire national.

Une baisse drastique des prix

Cette intervention directe de l’État, qui a mandaté Naftal pour réguler le marché, a permis de porter un coup d’arrêt à la flambée des prix et à la spéculation.

« Le prix d’un pneu avait atteint les 24 000 DA sur le marché. Grâce à l’intervention de Naftal, il est aujourd’hui commercialisé à 13 000 DA », a précisé Djamel Cherdoud.

Chasse aux spéculateurs : La carte grise comme bouclier numérique

Pour verrouiller le système de distribution et garantir que ces produits révisés à la baisse profitent directement aux automobilistes, Naftal a mis en place une plateforme numérique dédiée. Une initiative qui a rapidement fait face à des tentatives de manipulation de la part de réseaux de spéculateurs.

Les statistiques internes de l’entreprise ont ainsi révélé que près de 25 000 personnes ont tenté d’accéder frauduleusement à la plateforme.

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Pour contrer ces pratiques, Naftal a durci ses conditions d’accès en imposant la présentation obligatoire de la carte grise du véhicule.

Ce dispositif de traçabilité permet désormais de bloquer tout acheteur récurrent et d’empêcher le stockage illégal ou la revente spéculative.

Cap sur septembre : 3,5 millions de pneus en approche

Le directeur général de Naftal a conclu ses déclarations en annonçant le lancement imminent d’un nouvel appel d’offres international pour l’importation de 3,5 millions de pneus supplémentaires.

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Selon les prévisions de l’entreprise, cet approvisionnement massif devrait permettre de saturer la demande et de « mettre un terme définitif à la crise des pneumatiques » en Algérie d’ici la fin du mois de septembre prochain.