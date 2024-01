Fin de la gratuité des bagages en cabine : Transavia dévoile sa nouvelle politique

La compagnie low cost Transavia a renoncé à la gratuité des bagages en cabine à bord de ses vols. Elle rejoint, sur ce point, ses concurrentes Easyjet et Ryanair, et décide d’opérer un important changement dans sa politique de transport des bagages.

Il s’agit de ce qu’a confirmé, aussi, le PDG de cette compagnie Low cost qui a déclaré que Transavia est la seule compagnie à bas prix qui propose encore des bagages en cabine gratuits.

En quoi consiste la nouvelle politique bagages en cabine de Transavia ?

Sur son site officiel, Transavia a enfin dévoilé les détails de ce changement. En effet, la compagnie aérienne informe que sa nouvelle politique bagages en cabine entrera en vigueur à partir du 3 avril 2024. Cette nouvelle politique offrira davantage de flexibilité et permettra de choisir entre plusieurs options.

Transavia rappelle d’abord que peu importe le tarif choisi (Basic, Plus ou Max) le voyageur a toujours droit à un bagage de dimension 40x30x20 cm, à placer sous le siège du passager. Par ailleurs, à partir du 3 avril 2024, les voyageurs de la compagnie pourront acheter une option (à partir de 10 euros et elle dépend du trajet en question) leur permettant de transporter un bagage en cabine de 10 kg maximum et de dimension 55x35x25 cm.

L’achat de cette option peut se faire lors de la réservation et permettra de bénéficier aussi de l’embarquement prioritaire. La compagnie low cost indique, par ailleurs, que l’option Max permettra d’emporter à titre gratuit, en plus du bagage à main de dimensions maximales 40x30x20 cm, un bagage cabine. Celui-ci devra respecter les dimensions maximales 55x35x25 cm et sera à mettre dans le compartiment à bagages situés au-dessus du siège du voyageur.

De plus, Transavia précise, dans son communiqué, que cette nouvelle politique ne s’applique pas sur les passagers qui ont réservé leur voyage avant le 3 avril 2024, même si le vol est programmé après cette date.

| À LIRE AUSSI :

>> Vols vers l’Algérie : Transavia va faire payer les bagages en cabine

>> Voyager en février 2024 : les vols Paris – Alger en promotion à 61 euros chez Transavia