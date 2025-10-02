Fin de fonctions du directeur général de l’OPGI : un décret met fin à la mission d’Amine Aïd

Le Journal officiel n°64, paru récemment, a officialisé la fin de fonctions du directeur général de l’Office de promotion et de gestion immobilière (OPGI). Le texte indique qu’un décret exécutif a mis un terme aux responsabilités d’Amine Aïd, qui occupait ce poste depuis plusieurs années.

Cette décision s’inscrit dans le cadre des changements réguliers opérés au sein des établissements publics, où les nominations et les fins de fonctions sont rendues publiques par le biais du Journal officiel, organe de référence en matière législative et réglementaire.

L’OPGI, acteur clé du logement social

L’Office de promotion et de gestion immobilière joue un rôle central dans la politique du logement en Algérie. Présent dans l’ensemble du territoire national, il est chargé de la gestion, de la maintenance et de la distribution de logements sociaux. Son action touche directement des centaines de milliers de citoyens, en particulier les familles bénéficiaires de programmes sociaux destinés à répondre à la crise du logement.

Le directeur général de l’OPGI occupe donc un poste stratégique. Il supervise la mise en œuvre des programmes de logement, la gestion des dossiers administratifs, mais aussi le suivi de chantiers importants financés par l’État. La fin de fonctions d’Amine Aïd ouvre ainsi la voie à la nomination d’un nouveau responsable, qui aura pour mission de poursuivre les efforts de modernisation et d’efficacité dans ce secteur sensible.

Un signal de continuité dans la réforme

Les autorités multiplient ces derniers mois les décisions de réorganisation dans différents organismes publics, notamment ceux liés aux secteurs stratégiques tels que l’habitat, les travaux publics ou l’énergie. Le logement reste un dossier prioritaire pour le gouvernement, qui s’est engagé à livrer des dizaines de milliers de logements chaque année.

Dans ce contexte, la nomination prochaine d’un nouveau directeur général de l’OPGI devrait s’inscrire dans une volonté de renforcer la transparence, d’améliorer la qualité des services rendus aux citoyens et de réduire les lenteurs bureaucratiques souvent dénoncées par les demandeurs de logements.

Attente d’un successeur

Pour l’heure, aucune information officielle n’a encore été communiquée sur l’identité du futur dirigeant de l’Office. La désignation de ce responsable interviendra, comme de coutume, par décret exécutif et sera rendue publique dans une prochaine parution du Journal officiel.

Ce changement à la tête de l’OPGI sera scruté de près, tant par les professionnels du secteur que par les citoyens en attente de logements. Il pourrait annoncer une nouvelle dynamique dans la gestion de l’habitat social en Algérie, un domaine qui reste au cœur des préoccupations nationales.