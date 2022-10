Fin de fonctions du DG des œuvres universitaires

Fin de fonctions pour Nasser Ghamri, le directeur général (DG) de l’Office National des Œuvres Universitaires (ONOU).

En effet, il a été mis fin aux fonctions du directeur le directeur de l’Office National des Œuvres Universitaires (ONOU), Nasser Ghamri, ce jeudi 27 octobre 2022. Et c’est Fayçal Henine qui a été nommé nouveau directeur général de l’ONOU.

Jusqu’à présent, aucune précision n’a été donnée sur les raisons de la cessation des fonctions du directeur de l’ONOU, Nasser Ghamri.

Tebboune ordonne la numérisation des services universitaires

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a salué, dimanche, l’évolution de l’Algérie vers la promotion des études supérieures et de la formation dans le domaine des sciences et technologies.

Selon le communiqué de la Présidence de la République, le Président Tebboune a instruit de travailler pour relever plus le pourcentage d’orientation vers les spécialisations dans les domaines des sciences, des mathématiques et de la technologie. Avec la nécessité de réformer en profondeur le système d’enseignement supérieur et de recherche scientifique et de moderniser les services universitaires.

Et accorder à l’université le rôle moteur de locomotive de l’économie nationale, par une flexibilité supplémentaire pour entrer dans l’économie de la connaissance et suivre le rythme des transformations économiques, à travers le monde, afin que l’université contribue à créer de la richesse, en consacrant la concurrence et la liberté d’innovation et la créativité.

En plus d’accorder une grande importance aux écoles universitaires supérieures, en créant des mécanismes de formation efficaces, et en adoptant le système des années préparatoires, avant la spécialisation, dans le but d’élever le niveau de qualité scientifique des étudiants diplômés.