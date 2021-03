Fin d’aventure pour Short Kanj : “un rêve brisé”

Les membres du talentueux groupe Short Kanj, ont annoncé un à un la fin de leur aventure qui a duré plus de 7 ans, et au bout de laquelle plus 330 000 abonnées, ont été séduits. Cette fin soudaine intervient suite à leur condamnation à de la prison avec sursis pour “tournage sans autorisation”.

La scène finale de Short Kanj a été tourné au niveau d’une forêt de Tenes, dans la wilaya de Chlef. Les jeunes comédiens et réalisateurs, qui ont pu faire, avec peu de moyens, le bonheur de leurs fans, ont été arrêtés par la police, car ils étaient en train de filmer “sans autorisation”.

“L’art n’est pas un crime”

En plus de l’arrestation, le matériel de ces jeunes artistes a été également saisis. Ils ont été présentés devant le tribunal de Ténès et condamnés, au cours de cette semaine, à de la prison avec sursis. Cette décision de la justice marquera la fin de sept ans d’aventure d’un des meilleurs groupes de Youtubeurs en Algérie.

Les comédiens qui ont séduit le public et plusieurs professionnels, ont annoncé un à un, hier mercredi, le 17 mars 2021, la fin de leur chaine youtube. Sur la page Facebook de la chaine, on peut y lire la description “Cette chaine veille à produire un travail de qualité… qui prend en considération les valeurs des familles Algériennes”. En guise de photo de profil cependant, un seul mot. “La fin”.

Plusieurs journalistes, dont Abdelghani Aichoun et Abdelali Mezghiche ont affiché leur soutien aux comédiens. Mais ces journalistes ne sont pas les seuls, la nouvelle du procès, et celle de la dislocation du rêve de ces jeunes comédiens ont provoqué l’indignation de plusieurs internautes sur les réseaux sociaux.

“L’art n’est pas un crime” ont écrit certains, d’autres regrettent que “les rêves de jeunes talentueux soient brisés”. Les comédiens qui ont pu totaliser plus de 38 millions de vues sur YouTube, ont été condamnés à deux mois de prison avec sursis, une amende financière avec saisie de leurs matériels.