Fin d’année 2024 : voici le meilleur jour pour payer moins cher son vol France – Algérie

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et c’est l’occasion pour les retardataires de planifier leurs vacances et de profiter pleinement de cette période. Cependant, durant cette période, les billets d’avion se raréfient et les prix ont tendance à augmenter. Raison de plus pour s’envoler le jour où les billets de voyage sont les moins chers.

Les fêtes de fin d’année sont l’occasion de se retrouver en famille ou entre amis et de profiter pleinement de ses vacances sans se ruiner. D’où l’importance de choisir le meilleur jour du mois de décembre 2024 pour s’envoler, une date qu’a identifiée une récente étude de Kayak.fr.

Vols France – Algérie : le 31 décembre, le meilleur jour pour partir en voyage

La hausse des prix des billets d’avion à cette période n’incite pas à voyager. D’autant que les compagnies aériennes complexifient les tarifs et en faisant payer des suppléments sur les bagages et le choix du siège. D’où l’importance de bien choisir la date de son départ.

Selon la plateforme de réservation de billets et d’hôtels en ligne, Kayak.fr, le meilleur jour pour s’envoler au départ de la France est le 31 décembre 2024, soit un mardi. Réserver son vol pour cette date permettra d’économiser jusqu’à 39% du prix en dehors de l’Europe, dont les vols vers l’Algérie, 19 % sur les vols intérieurs et 21% sur les vols européens, par rapport au prix moyen d’un vol pendant la période des fêtes de fin d’année.

En revanche, le jour le plus chargé dans les aéroports sera le samedi 21 décembre 2024, toujours selon Kayak.

Vols France – Algérie : voici les destinations les moins chères pour voyager en décembre

Ce constat se confirme en consultant les plateformes de réservation en ligne. Par exemple, sur le créneau Marseille – Alger, les billets d’avion s’affichent à partir de 37 euros, en date du 31 décembre, contre 197 euros, en date du 21 décembre 2024. Les tarifs les moins chers sont proposés par Transavia et Volotea, mais aussi par Air France pour les vols avec escale.

Dans la liste des vols les moins chers pour cette période, on retrouve les billets de voyage Lyon – Constantine qui sont proposés à partir de 117 euros pour le 31 décembre 2024, chez Air Algérie.

Par ailleurs, au départ des aéroports de Marseille, Bordeaux, Toulouse et Nantes et à destination d’Oran, à l’ouest de l’Algérie, les prix des billets de voyage par avion sont proposés, pour cette fin d’année, au prix allant de 42 euros jusqu’à 79 euros.

Pour rappel, les prix des billets d’avion varient considérablement en fonction des dates choisies. Connaître les prix pratiqués par les différentes compagnies aériennes vous permettra d’identifier les périodes les plus avantageuses pour programmer ses vacances.

