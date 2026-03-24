Filmés en pleine manœuvre dangereuse sur la RN11, deux conducteurs arrêtés par la gendarmerie

Une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux a mis en lumière un comportement à haut risque sur la route nationale 11, reliant Mostaganem à Oran.

Les images montraient deux véhicules engagés dans des manœuvres dangereuses, dépassant les limites de la prudence et exposant non seulement les conducteurs, mais également les autres usagers à un danger immédiat.

L’intervention rapide des autorités a permis d’identifier et d’interpeller les conducteurs. Soulignant l’efficacité de la veille et de la surveillance routière en Algérie.

Une vidéo qui alerte la gendarmerie sur les comportements dangereux sur l’autoroute

La gendarmerie nationale de Mostaganem précise que la vidéo a été exploitée par la cellule de veille du groupement pour identifier les deux véhicules et leurs conducteurs. Les investigations ont révélé que ces derniers circulaient de manière imprudente, en ne respectant aucune règle élémentaire de sécurité routière.

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Les conducteurs ont été arrêtés par la section de sécurité routière et seront présentés devant les autorités judiciaires compétentes. Ils devront répondre des chefs d’accusation de manœuvres dangereuses et d’exposition de la vie d’autrui à un risque grave. La gendarmerie a également rappelé que la vigilance de chaque conducteur reste cruciale pour prévenir ce type d’incident. Notamment sur des axes fréquentés comme la RN11, où le trafic peut être dense et rapide.

La diffusion de ce type de vidéos sur les réseaux sociaux joue un rôle clé dans la détection des comportements à risque. Les autorités soulignent que ces contenus permettent non seulement de sensibiliser le public. Mais aussi d’agir rapidement pour sanctionner les comportements dangereux.

Trois blessés dans un accident de voiture à Médéa

Un autre événement dramatique est survenu sur le contournement ouest de Draa Essamar, dans la wilaya de Médéa. Un véhicule a dévié de sa trajectoire avant de se renverser et de tomber d’une hauteur d’environ trois mètres.

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Les services de protection civile sont intervenus à 15h08. Trois personnes, âgées de 3, 21 et 26 ans, ont été blessées. Elles ont été prises en charge sur place avant d’être transportées vers l’hôpital local pour des soins complémentaires.

Cet accident rappelle, une fois de plus, la nécessité d’adopter une conduite prudente et de respecter scrupuleusement les règles de sécurité routière. Les autorités rappellent que même de courts trajets peuvent devenir dangereux si les règles élémentaires de circulation ne sont pas observées. Et insistent sur l’importance de la vigilance constante des conducteurs.

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