Agression dans la rue, bus qui double dangereusement : la police félicite les citoyens qui filment ces scènes. Elle leur demande surtout de lui envoyer les images, plutôt que de les publier. Numéros utiles, application, règles sur la vie privée et précautions : ce qu’il faut savoir avant de sortir son téléphone.

Filmer un délit en Algérie : ce que la police a dit le 17 novembre

Rabah Kaci, officier de police à la Sûreté de wilaya d’Alger, s’est exprimé mardi 17 novembre. Il intervenait sur la Chaîne 2 de la Radio algérienne. Chargé de la régulation de la circulation, il a salué les citoyens qui filment les infractions. « Nous félicitons les citoyens qui filment les actes commis par les criminels », a-t-il déclaré.

L’officier a cité les agressions, notamment à l’arme blanche, mais aussi les chauffards. Il a pris l’exemple d’un bus qui effectue des dépassements dangereux. Il a visé plus largement tout acte qui nuit à la population.

La police et la Gendarmerie suivent déjà les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Elles préfèrent toutefois recevoir les images directement. Une vidéo transmise sans détour permet d’agir plus vite, sans exposer les personnes filmées.

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Vidéo d’une agression ou d’un chauffard : où l’envoyer

En ville, la Sûreté nationale dispose d’un numéro vert, le 1548, disponible jour et nuit. Le 17 reste le numéro de police secours pour une urgence en cours. Le numéro vert 104 sert à signaler un enlèvement d’enfant ou une personne vulnérable en danger. Un appel permet de signaler les faits sans attendre.

La police dispose aussi de l’application Allo Chorta, disponible sur Android. Elle permet d’envoyer des photos d’accidents ou de comportements criminels, mais pas de vidéos. Pour une vidéo, la page Facebook officielle de la police reçoit les signalements. Le témoin peut aussi se présenter au commissariat le plus proche avec ses images.

Sur les routes nationales et en zone rurale, la Gendarmerie nationale prend le relais. Son numéro vert, le 1055, fonctionne sur le même principe. Le choix du numéro dépend donc surtout du lieu des faits.

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Publier la vidéo sur les réseaux sociaux : ce que dit la loi

Transmettre une vidéo à la police et la publier sur Facebook ou TikTok sont deux choses différentes. La première aide l’enquête. La seconde expose l’auteur de la vidéo à des poursuites, surtout si les personnes filmées sont reconnaissables.

Le code pénal protège d’abord l’intimité de la vie privée. Prendre sans accord l’image d’une personne dans un lieu privé coûte de six mois à trois ans de prison. L’amende va de 50 000 à 300 000 DA. La même peine vise celui qui transmet, diffuse ou conserve ces images.

Une scène filmée dans la rue n’entre pas, en principe, dans ce cadre. Une voiture, même sur la voie publique, peut en revanche être considérée comme un lieu privé. Filmer un conducteur de près, dans son habitacle, n’est donc pas sans risque.

Depuis la réforme de 2024, le code pénal va plus loin. Le texte vise quiconque capte des images, des vidéos ou des informations privées d’autrui, puis les publie sans son accord. La peine va d’un à cinq ans de prison et de 100 000 à 500 000 DA d’amende. Elle monte de trois à sept ans quand l’auteur publie les photos d’autrui pour lui nuire.

Depuis juillet 2026, l’autorité de protection des données personnelles a aussi précisé les règles de publication. Diffuser la photo ou la vidéo d’une personne sur les réseaux exige son accord libre, explicite et préalable. Une victime filmée pendant une agression n’a, par définition, rien accepté.

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Une vidéo publiée peut aussi gêner l’enquête. Elle alerte le suspect, qui peut fuir ou effacer des preuves. Elle expose la victime au regard de ses proches et de ses voisins, parfois pour longtemps.

La loi impose enfin un devoir aux témoins. Le témoin d’un crime ou d’un délit qui n’avertit pas aussitôt les autorités encourt d’un à cinq ans de prison. Envoyer sa vidéo à la police permet donc aussi de remplir cette obligation.

Ces affaires résolues grâce à des vidéos de citoyens

Les exemples se multiplient depuis le début de l’année. En juin, la police a neutralisé une bande à Ouargla après la diffusion d’une agression filmée. Le même mois, une vidéo a permis d’arrêter l’auteur d’une tentative d’enlèvement d’une fillette à Alger.

Les chauffards n’échappent pas non plus aux caméras des téléphones. En avril, la police a identifié et arrêté le chauffeur d’un bus filmé sur l’autoroute d’Alger. En juillet, l’auteur d’une attaque à l’essence à Djelfa est tombé en moins de 30 minutes.

Dans la plupart de ces cas, la vidéo a d’abord circulé sur les réseaux sociaux. C’est précisément ce que la police veut changer. Une vidéo envoyée directement aux services produit le même effet, sans les risques d’une diffusion publique.

Filmer sans se mettre en danger : les précautions

Filmer une agression comporte des risques réels. En août, à Bordj Bou Arréridj, un homme a percuté un citoyen qui le filmait. La vidéo a finalement mené à son arrestation. Le témoin, lui, a pris un risque sérieux.

Mieux vaut donc garder ses distances et ne jamais s’interposer pour obtenir de meilleures images. En cas de danger immédiat, l’appel au 17, au 1548 ou au 1055 passe avant la vidéo. Au volant, le conducteur doit laisser un passager filmer, jamais tenir lui-même son téléphone.

Il faut enfin conserver la vidéo d’origine, sans la couper ni la retoucher. La date, l’heure et le lieu aident les enquêteurs. Le témoin peut noter ces détails avant d’envoyer les images.