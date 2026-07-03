Filmé en train de jeter des déchets au bord de la route, un conducteur lourdement sanctionné à Alger

Un geste d’incivisme filmé en quelques secondes, une vidéo partagée massivement, et une arrestation bouclée en quelques heures. C’est le scénario qui vient de se dérouler à Alger, où un automobiliste a été interpellé par la brigade territoriale de la Gendarmerie nationale de Djenan Sfari, relevant de la compagnie de Bir Mourad Raïs, après avoir été filmé en train de jeter des déchets sur la voie publique.

L’affaire, révélée ce vendredi par les services de la Gendarmerie, illustre une fois de plus la puissance des réseaux sociaux comme outil de contrôle citoyen.

Une vidéo virale suffit à déclencher l’enquête de la Gendarmerie

La séquence a circulé à grande vitesse sur les plateformes numériques. On y voit clairement un conducteur se débarrasser de ses déchets depuis son véhicule, en pleine voie publique, sans la moindre gêne.

Publiée sur la page officielle Tariki de la Gendarmerie nationale, l’information confirme que les enquêteurs ont réagi sans délai dès la propagation des images.

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L’identification du contrevenant n’a pas pris longtemps. Grâce à l’exploitation minutieuse des images et aux investigations de terrain menées par la brigade de Djenan Sfari, l’automobiliste a été localisé puis appréhendé.

Les mesures juridiques nécessaires ont immédiatement été engagées à son encontre, et son véhicule a été placé en fourrière administrative, une sanction qui vient alourdir les conséquences de ce geste irresponsable.

L’auteur de la vidéo salué par la Gendarmerie pour son civisme

Au-delà de l’arrestation, la Gendarmerie nationale a tenu à mettre en lumière le rôle joué par le citoyen à l’origine de l’enregistrement. Sans ce geste, l’infraction serait passée inaperçue.

Les autorités ont explicitement salué ce comportement, rappelant que la collaboration citoyenne avec les forces de l’ordre constitue un levier indispensable pour la protection de l’environnement et le respect des lois de la République.

Ce message dépasse le simple cadre de cette affaire. Il s’inscrit dans une stratégie plus large de mobilisation de la population.

Depuis mars 2026, la Gendarmerie nationale appelle officiellement les citoyens à signaler les infractions routières et environnementales via sa page Tariki, transformant chaque smartphone en outil de veille au service de la collectivité.

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Ce type d’arrestation n’est pas isolé. En février 2026, un commerçant de Tizi-Ouzou avait été interpellé dans des circonstances similaires, filmé depuis son fourgon en train de décharger des ordures dans un endroit non autorisé. La police avait alors agi sur la base des images virales, engageant les mêmes procédures juridiques.