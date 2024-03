Film de Larbi Ben M’hidi : Enfin sur les écrans !

Le 4 mars prochain, les cinéphiles algériens auront enfin l’occasion de découvrir le film tant attendu sur la vie et le parcours du héros de la guerre d’indépendance, Larbi Ben M’hidi. Après des années de retards et de controverses, le réalisateur Bachir Derrais a obtenu l’autorisation de projeter ce biopic, qui retrace l’épopée de ce chef historique du FLN.

Larbi Ben M’hidi : Un homme d’honneur

Larbi Ben M’hidi, figure emblématique de la révolution algérienne, a joué un rôle crucial dans la lutte pour l’indépendance du pays. Nommé chef de la zone autonome d’Alger, il a participé à l’organisation des premiers attentats dans la capitale, notamment ceux du 30 septembre 1956. Son courage, sa détermination et son engagement ont marqué l’histoire de l’Algérie.

La longue bataille pour la diffusion

Après plus de quatre ans de bataille, le film a finalement obtenu le feu vert des autorités. Le réalisateur Bachir Derrais a signé un protocole d’accord avec les ministères de la Culture et des Moudjahidines, levant ainsi toutes les entraves et interdictions qui pesaient sur ce projet cinématographique.

La projection publique du film est prévue à Alger le 4 mars 2024 à l’Opéra d’Alger, jour anniversaire de la mort de Larbi Ben M’hidi. De plus, son lancement en salle est attendu dans le courant cette année. Ce long métrage d’une heure et cinquante-six minutes promet de captiver les spectateurs, de les plonger dans l’histoire mouvementée de l’Algérie et de rendre hommage à un homme qui a sacrifié sa vie pour la liberté de son pays.

Restez à l’affût, car ce mois marquera la sortie tant attendue de ce film qui révèle la vie et l’héroïsme de Larbi Ben M’hidi. Une occasion de se replonger dans l’épopée de la guerre d’indépendance et de célébrer la mémoire de ce martyr.