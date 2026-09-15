L’Algérie s’impose en Égypte : ce film décroche le prestigieux prix du meilleur long-métrage

L’or pour le cinéma algérien en Égypte ! Récompensé du prestigieux Trophée du meilleur long-métrage au Hurghada Youth Film Festival, le film Thread of Life (Khait Errouh), réalisé par Youcef Mahsas, consacre le grand retour du 7ᵉ art national sur la scène internationale.

Le Hurghada Youth Film Festival (Festival du film pour la jeunesse de Hourghada) est un événement cinématographique annuel organisé en Égypte, dans la station balnéaire de Hourghada, au bord de la mer Rouge. Placé sous l’égide du ministère égyptien de la Culture, il est géré par la Fondation Funoon pour la culture et les médias.

Cette quatrième édition a mis à l’honneur l’excellence et la diversité créative en décernant plusieurs récompenses prestigieuses, réparties en catégories clés qui reflètent toute la richesse du cinéma contemporain.

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Le Hurghada Youth Film Festival célèbre sa 4e édition

La compétition des longs-métrages (Feature Film) constitue le cœur battant de l’événement. Elle vient récompenser la maturité narrative, la maîtrise de la mise en scène et la vision artistique globale de projets cinématographiques d’envergure. En parallèle, la catégorie des courts-métrages (Short Film) offre un espace d’expression dynamique privilégiant l’audace visuelle et l’impact émotionnel à travers des récits condensés mais percutants.

Le festival réaffirme également son engagement envers la transmission et l’émergence de nouveaux talents grâce au prix des films d’étudiants (Student Film). Véritable tremplin pour la jeune garde du 7ᵉ art, cette distinction met en lumière le potentiel brut et l’esprit novateur des cinéastes de demain.

L’art de la plume est à son tour célébré à travers le prix du scénario (Screenwriting), une récompense qui valorise la qualité de la structure dramatique, la profondeur des dialogues et l’originalité des histoires écrites pour l’écran.

Enfin, ancré dans les préoccupations contemporaines, le prix dédié aux films sur le changement climatique (Climate Change Movie) met en exergue un cinéma engagé. Cette compétition spéciale distingue les œuvres majeures qui sensibilisent le grand public aux urgences écologiques et aux défis environnementaux de notre époque.

Le film algérien Khait Errouh récompensé en Egypte

L’Algérie s’est particulièrement illustrée lors de cet événement cinématographique d’envergure en remportant le prestigieux prix du meilleur long-métrage grâce au film Khait Errouh (Thread of Life), réalisé par Youcef Mahsas. Au cœur des ruines d’un village dévasté, le récit suit Marwan, un homme qui se retrouve subitement responsable de neuf orphelins. Afin d’honorer la mémoire des disparus et de défier le vide ambiant, il se fait une promesse poignante : préserver leur tradition millénaire en cousant lui-même les habits de fête des enfants pour l’Aïd.

Rejoint dans sa quête par Rania, une couturière au caractère rebelle, Marwan se lance alors dans une véritable course contre la montre au milieu du chaos. Dans ce contexte difficile, chaque coup d’aiguille et chaque point de couture deviennent de véritables actes de résistance, indispensables pour ravauder le fil de la vie et redonner le sourire à ces enfants éprouvés par le destin.

Porté par une mise en scène vibrante, le film s’appuie également sur l’interprétation remarquable de son ensemble d’acteurs. La distribution réunit notamment Lydia Chabout, Ahmed Belmoumane, Slimane Benouari, Dorsaf Aya Kharfi, Samia Meziane ainsi que Hakim Traidia, dont le jeu apporte une profonde intensité dramatique à cette œuvre célébrant l’espoir et la résilience.

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