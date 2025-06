Filiga 2025 : Cylia Sakina Lateb décroche un prestigieux prix culturel à Libreville

Le Festival international du livre gabonais et des arts s’est achevé samedi dernier à Libreville. Du 29 au 31 mai, le Musée des rites et arts du Gabon a accueilli cet événement culturel, qui a réuni des amateurs de la littérature et d’arts, venus d’Afrique, d’Europe et d’Amérique du Nord. De nombreux prix ont été décernés pour récompenser l’excellence culturelle. L’Algérienne Cylia Sakina Lateb fait partie de ces lauréats.

L’événement a été animé par des performances vibrantes et la remise des prix aux festivaliers qui se sont distingués. Au total, une vingtaine de prix Filiga ont été décernés, saluant l’excellence dans différents aspects de la culture africaine.

Dans la liste des lauréats de la quatrième édition du festival international du livre gabonais des arts, figure le nom de Cylia Sakina Lateb, qui a représenté l’Algérie lors de cet événement.

Cylia Sakina Lateb lauréate du prix Filiga d’Ambassadeur 2025

Lors de cet événement international, Cylia Sakina Lateb a reçu le prix d’Ambassadeur d’Afrique de la culture 2025. Cette écrivaine est connue de ses expériences dans les domaines de la biologie, du journalisme, de l’éducation spécialisée, et pour une carrière marquée dans la presse écrite et audiovisuelle.

Cylia Lateb est une écrivaine prolifique, à l’origine de plusieurs publications successives. Elle a notamment écrit « Proverbes et dictions Kabyles« , un ouvrage qui rend hommage à l’héritage oral transmis par sa mère et sa grand-mère. Elle est aussi l’auteure du « Guide de cosmétiques naturels« , le résultat d’un travail acharné et de recherches approfondies dans ce domaine.

Son dernier livre, « Les chemins raisonnés« , est un roman émouvant qui aborde la thématique de l’émigration des jeunes, souvent à la recherche d’un idéal européen illusoire.

Cylia Lateb, fondatrice de l’Union des écrivaines africaines

Cylia Sakina Lateb, forte de ses expériences variées, a fondé en 2024 l’Union des écrivaines africaines, une organisation basée à Alger, dont elle est la présidente. L’inspiration derrière l’Union des écrivaines africaines est née de ses nombreux voyages sur le continent africain, où elle a constaté un besoin de valorisation pour les femmes créatrices.

L’objectif principal de l’UEA est de promouvoir et de mettre en avant la littérature féminine africaine, qui, bien qu’existante, manque de visibilité. En effet, cette organisation soutient les écrivaines émergentes en regroupant diverses ligues, fondations et associations qui œuvrent pour la promotion de la littérature.

Pour atteindre ses objectifs, l’Union des écrivaines africaines organise souvent diverses activités à travers le continent, telles que des rencontres littéraires, des clubs de lecture, des ateliers d’écriture, des rencontres théâtrales et des séminaires scientifiques.

