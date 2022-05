Figurant dans le onze de la semaine : Belaïli encensé par son coach

L’entraineur du Stade Brestois Michel Der Zakaria n’a pas tari d’éloges sur son attaquant Youcef Belaïli qui a enchainé une belle prestation dimanche dernier face à Clermont. Figurant dans le onze type de la semaine établi par le journal Français l’Equipe, commence à retrouver son meilleur niveau et sera appelé à confirmer pour espérer avoir droit à un nouveau contrat avec son club en fin de saison.

Visiblement, Youcef Belaïli commence à trouver ses marques en championnat Français. Époustouflant face à Metz, il a enchainé une nouvelle bonne performance dimanche dernier face à Clermont. En effet, il a été encore une fois l’un des grands artisans de la victoire remportée par son équipe sur le score de deux buts à zéro, en délivrant une passe décisive sur un coup de géni (un centre sans élan de l’extérieur du pied droit).

Après des débuts très difficiles, l’ailier gauche de la sélection nationale semble plus que jamais déterminé à retrouver son meilleur niveau. Il commence à s’adapter en championnat Français et sera appelé à confirmer lors des matchs qui restent à disputer avant le baisser du rideau sur la saison pour espérer avoir droit à un nouveau contrat qui arrive à son terme à la fin de l’actuel exercice. D’ailleurs, même le joueur souhaite rester en championnat Français le plus longtemps possible, malgré les offres alléchantes qu’il a reçu de quelques clubs Arabes.

Il est à noter que Youcef Belaïli figure dans le onze type de la semaine dévoilé par le journal l’Equipe à la suite de sa belle prestation fournie face à Clermont. Il a été noté 7/10.

«Il a envie de bien finir la saison»

L’entraineur du Stade Brestois, Michel Der Zakarian, est amplement satisfait de la prestation de Youcef Belaïli. Il n’a pas tari d’éloges sur son joueur lors de la conférence de presse qu’il a tenu à l’issue de la rencontre face à Clermont.

« Il est à l’image de l’effectif, bien dans la tête, avec l’envie de bien finir la saison. Il nous apporte ce qu’on attendait de lui, sa qualité de passe, de finition. Je pense qu’il est capable de mieux finir, il a une bonne frappe de balle. Il est trop altruiste par moment. Il pense à donner de bons ballons, mais de temps en temps, il doit être capable de mettre des bonnes frappes », a déclaré le coach.

Il ne s’est pas arrêté là, en ajoutant: « Ils font le ramadan, c’est compliqué aussi. S’entraîner sans boire de la journée, ce n’est pas simple et encore, ici (à Brest), il ne fait pas très chaud. Pour les organismes, c’est fatigant. Le jour du match, ils boivent et mangent normalement, sinon je n’aurais pas fait jouer les joueurs. Ils ont le droit, ils se rattrapent plus tard ».