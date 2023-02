FIFA The Best 2022 : les Marocains soutenus par Belmadi

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a soutenu le Maroc lors du vote de « FIFA The Best 2022 ». Pour lui, son homologue du Maroc, Walid Regragui, et Yassine Bounou sont respectivement meilleur entraineur et gardien de but de l’année 2022.

C’est hier soir à Paris que la cérémonie « FIFA The Best 2022 » a eu lieu. Sans surprise, des marocains faisaient partie de la liste des nominés. Et ce, à la suite de l’exploit de la sélection marocaine de football lors de la dernière Coupe du Monde 2022 au Qatar, en atteignant la demi-finale, dans une première pour une sélection Arabe. Il s’agit, en effet, du sélectionneur national marocain Walid Regragui et le gardien de but Yassine Bouno.

Djamel Belmadi a bel et bien participé au vote. Le moins que l’on puisse dire, il a soutenu le Maroc. En effet, il a voté pour Yassine Bounou pour le trophée de meilleur gardien puis Martinez et Ederson. Pour les entraineurs, il a aussi choisi Walid Regragui en premier puis Scaloni et Ancelotti. Pour le vote de Regragui, ce n’est pas une surprise dans la mesure où les deux hommes sont des amis et se connaissent bien depuis leur jeune âge.

FIFA The Best 2022 : Qui sont les lauréats ?

Lionel Messi a remporté le prix du meilleur joueur pour l’année 2022 lors de la remise des Trophées « Fifa The Best ». Le champion du monde argentin remporte la distinction pour la deuxième fois de sa carrière après 2009, succédant à l’attaquant polonais Robert Lewandowski (Bayern Munich), victorieux en 2020 et 2021.

Emiliano Martinez (Argentine) a été élu meilleur gardien de but de l’année. L’auteur distinction argentine était pour le sélectionneur national Lionel Scaloni comme meilleur entraineur.

Marcin Oleksy a lui obtenu le Prix Puskás, décerné à l’auteur du plus beau but de l’année. Le Géorgien Luka Lochoshvili s’est vu remettre la Distinction Fair-play de la FIFA en reconnaissance de son geste exemplaire lors d’un match de son équipe (Wolfsberger AC), lorsqu’il a immédiatement porté secours à un joueur adverse tombé inanimé sur le terrain. Enfin, les supporters argentins ont été récompensés de leur soutien indéfectible à leur équipe nationale lors de la dernière Coupe du Monde.

Il y avait également des distinctions féminines. Alexia Putellas (Espagne) a été élue meilleure footballeurs de l’année 2022. Mary Earps (Angleterre), quant à elle, a reçu le trophée de la meilleure gardienne de but, tandis que sa compatriote Sarina Wiegman a été élue meilleur entraineuse de football.