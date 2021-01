FIFA : La candidature de Kheïreddine Zetchi rejetée

La commission des nominations de la FIFA a rejeté le dossier de Kheirddine Zetchi, président de la Fédération algérienne de football, pour les élections des représentants africains au Conseil de la Fédération internationale (FIFA).

La candidature du président de la Fédération algérienne de football (FAF) Kheïreddine Zetchi, aux élections du Conseil de la Fédération internationale (Fifa), a été rejetée par l’instance internationale du Football FIFA.

Ainsi, il reste trois autres candidats pour les deux sièges libérés en fin de mandat de quatre ans par le Tunisien Tarek Bouchamaoui et l’Egyptien Hani Abo Rida sont : le Marocain Fawzi Lekdjaâ, l’Equato-guinéen Gustavo Ndong et Abo Rida, ce dernier brigue un second mandat.

Il est à noter que, pour être valable, tout candidat doit obtenir le parrainage de trois fédérations membres de la CAF, dont celle de son pays, il faut ensuite obtenir la majorité des voix lors de l’élection.

Les raisons du rejet de la candidature

Le rejet du dossier de candidature est intervenu à la suite d’une sanction disciplinaire à son encontre en 2016, au niveau local alors qu’il était président du Paradou Club, une sanction qui enfreindrait le code d’éthique de la FIFA, critère éliminatoire selon la commission de contrôle de la FIFA dont est membre Fouzi Lekjaa.

Cette suspension de six mois dont trois mois ferme été infligée à Kheireddine Zetchi en tant que président du Paradou en 2016 par la LFP de Mahfoud Kerbadj, pour des déclarations dans les médias.

Selon des sources concordantes, le PV de cette sanction, a été envoyé par une ( Taupe), à l’instance internationale du Football FIFA, afin de priver Kheïreddine Zetchi de cette candidature.

Le président de la « FAF » fera appel de la décision de rejet de sa candidature devant le tribunal sportif, situé à Lausanne, en Suisse, afin de retrouver son droit de se présenter.

Pour rappel, les élections du Conseil de la Fifa, se dérouleront en marge de l’Assemblée générale élective (AGE) de CAF, le 12 mars 2021 à Rabat (Maroc).