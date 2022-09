FIFA – FAF : Zefizef rencontre Infantino à Paris

Après une première prise de contact au lendemain de son éléction, le président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef a rencontré le président de la fédération internationale du football, Gianni Infantino.

S’inscrivant dans un cadre amical, cette rencontre entre le président de la FAF, Djahid Zefizef, et le président de la FIFA, Gianni Infantino, a eu lieu, mercredi à Paris.

En effet, selon le communiqué de la FAF, Zefizef s’est entretenu avec le président de l’instance footballistique internationale, « Le Président de la Fédération algérienne de football, M. Djahid ZEFIZEF a rencontré, mercredi 28 septembre 2022 à Paris, le Président de la FIFA M. Gianni INFANTINO.

Lors de cette rencontre amicale, plusieurs sujets ont été abordés par les deux hommes, notamment la place qu’occupe l’Algérie sur l’échiquier continental et même mondial ainsi que son rôle dans la promotion du sport-roi » lit-on sur le site de l’instance de Dely-Brahim.

Ainsi, cette rencontre a été l’occasion d’aborder des sujets relatifs au développement du football local en Algérie, à l’aide apportée par la FIFA afin de mener à bien cette dernière quête et à la réalisation des projets initiés, indépendamment, ou en commun, entre les deux fédérations.

» Le président de la FIFA s’est réjoui de la nouvelle gouvernance de la fédération algérienne de football et s’est engagé à ne ménager aucun effort pour aider au développement du football en Algérie, à travers des projets centrés sur la formation, la mise à niveau de l’encadrement technique et des infrastructures permettant une meilleure pratique du football, mais aussi d’autres projets structurants. » ajoute le communiqué de la FAF.

De son côté, Djahid Zefizef, a déclaré au micro de la chaine de la FIFA, » Globalement, c’était une rencontre amicale où nous avons abordé toutes les questions concernant le football mondial, et aussi le rôle de l’Algérie, qui est un grand pays de football et qui apporte beaucoup de choses à notre continent et au football mondial » dit-il.

FAF – FIFA : Zefizef enchaîne les rencontres

La rencontre du président de la fédération algérienne de football, Djahid Zefizef, avec le premier responsable de l’instance footballistique internationale à Paris a été suivie d’une autre rencontre avec un responsable à FIFA. En effet, Zefizef s’est entretenu, en outre, avec Arsene Wenger, directeur de développement de la FIFA.

Ainsi, durant ces discussions, le patron de la FAF a abordé les mêmes thématiques précédemment discutées avec le président de la FIFA, « Les discussions ont porté également sur le développement du football national, surtout la structuration des entités techniques de la Fédération algérienne de football. Un débat long et fructueux a marqué cette entrevue, à l’issue duquel, les deux parties ont convenu de l’accompagnement continu de la FIFA pour la structuration et la mise en place d’une structure solide, avec un programme ambitieux, à court, moyen et long terme. » explique-t-il le communiqué de la FAF.

Finalement, Djahid Zefizef s’est réuni avec les responsables de la section du développement de la FIFA afin d’élaborer plusieurs projets qui seront le sujet des prochaines discussions entre les deux côtés lors d’une réunion ultérieure prévue à Alger. À noter que cette dernière réunion s’est soldé sur la promesse de la FIFA d’accompagner le football algérien sur tous les plans, indique la FAF.