Fierté pour l’Algérie : le Pr El Mouhoub élu président d’une prestigieuse université française

Le professeur algérien El Mouhoub Mouhoud a été élu mardi dernier à la présidence de l’Université de Paris des sciences et lettres (PSL). Une des plus prestigieuses institutions universitaires de France (et du monde).

Né le 13 juin 1960 à Tifrit N’Ath Oumalek (Tizi-Ouzou), en Kabylie. Ce chercheur prolifique a su, au fil de son parcours, allier excellence académique et engagement international. Auteur de plus de 100 articles scientifiques et une vingtaine d’ouvrages. Il est reconnu pour ses travaux sur la mondialisation, les migrations et le développement économique, notamment dans la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord).

Avec 28 voix pour et une seule contre, sans aucune abstention, cette élection marque un tournant majeur dans sa carrière. Saluée par une large majorité au sein du conseil d’administration et du directoire de l’université. Un soutien unanime qui témoigne de la reconnaissance de ses compétences et de son parcours exceptionnel.

El Mouhoub Mouhoud en tête de l’Université PSL : une ascension brillante d’un intellectuel algérien

Le mandat du chercheur algérien El Mouhoub Mouhoud s’étendra sur cinq ans, avec une possibilité de renouvellement (une seule fois). En effet, son élection fait de lui le premier professeur d’origine algérienne à occuper le poste de président dans une institution de cette envergure.

Le parcours académique d’El Mouhoub Mouhoud est à la hauteur de ses ambitions. Après avoir obtenu son doctorat en sciences économiques à l’Université Paris 1 Sorbonne en 1991. En 1994, il a obtenu le titre d’agrégé des facultés des sciences économiques. Par la suite, il a exercé dans différentes universités françaises. Dont l’Université Paris-Dauphine, où il a dirigé le Master en affaires internationales. De plus, il a mené des recherches de pointe au sein du laboratoire d’économie de Dauphine-DIAL.

🟢 À LIRE AUSSI >> Atterrissage d’urgence en Italie: un Algérien sauve la vie d’un passager en plein vol vers Istanbul

Par ailleurs, cet intellectuel d’origine algérienne est le fondateur du Groupement de recherche international du CNRS (institution de développement des recherches économiques euro-méditerranéennes). Ainsi, son expertise a été sollicitée par plusieurs universités et organismes internationaux tels que l’ONU, l’OCDE et la Banque mondiale.

Le parcours exceptionnel de Mouhoud El Mouhoub : de Tizi-Ouzou à la présidence d’une prestigieuse institution en France

En plus de ses recherches scientifiques, El Mouhoub Mouhoud est également écrivain. Il a publié une vingtaine d’ouvrages et 100 articles scientifiques sur des thématiques clés, comme l’économie des territoires, les migrations et la mondialisation. Parmi ses publications les plus remarquées figurent

Économie des services et développement des territoires (2010)

Mondialisation et délocalisation des entreprises (2017) ;

L’immigration en France (2017) ;

🟢 À LIRE AUSSI >> L’Algérie réceptionne son 2ᵉ bombardier d’eau russe « Beriev Be-200ES »

En somme, l’arrivée du Pr El Mouhoub Mouhoud à la présidence de l’université PSL lui permettra de guider l’une des institutions universitaires les plus influentes au monde. Ainsi, Son élection illustre une fois de plus la réussite des Algériens à l’international, qui brillent dans différents domaines.