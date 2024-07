FID Marseille 2024 : le réalisateur algérien Tahar Kessi récompensé en France

Le festival international du cinéma, le FID Marseille, qui a eu lieu du 25 au 30 juin dernier, a dévoilé son palmarès 2024. Chaque année, le début du mois de juillet, cet événement propose en son programme une sélection de films courts et longs métrages, réalisés à partir de scénarios singuliers.

Ce festival de référence pour les films indépendants est reconnu pour ses multiples découvertes de talents et attire chaque année les professionnels du cinéma international, venant des quatre coins du monde. Le FID Marseille propose un programme riche et diversifié à un large public marseillais et international.

L’événement se décline en plusieurs compétitions et présente des films en première mondiale. De plus, à ses compétitions s’ajoutent des rétrospectives consacrées à des cinéastes présents tout au long de cet événement de renommée mondiale.

Le film algérien “Amsevrid” remporte le prix Premier 2024

L’Algérie a pris part de cet événement cinématographique, grâce à la participation du film “Amsevrid“, cette personne qui découvre sans cesse le monde. Écrit et réalisé par Tahar Kessi, le film de 118 minutes revient sur une époque sombre de l’histoire d’Algérie. Et raconte la décennie noire tout en mettant en avant les formes de résistance et de résilience de l’époque.

Lors du festival international du cinéma de Marseille, “Amsevrid“, Outlandish en anglais, a été récompensé en remportant le prix Premier 2024. Dans cette traversée poétique, le réalisateur algérien Tahar Kessi met en lien des espaces, des temps. Mais aussi, des hommes pris dans un jeu d’échos et affectés par les mêmes traumas. Par ailleurs, il raconte des femmes regroupées autour d’un métier à tisser, qui tentent de réunir autour d’elles leurs enfants.

Qui est Tahar Kessi ?

Passionné du cinéma, Tahar Kessi filmait ses projets avant même de suivre sa formation de réalisateur à la Fémis en 2010. En effet, issus de la Kabylie, plus précisément de Bouzeguene. Il est l’auteur de plusieurs autres projets remarqués sur son pays d’origine, l’Algérie.

Récompensé à de nombreuses reprises lors des festivals de premier ordre. Ce réalisateur algérien est aussi l’auteur derrière le court métrage à succès, baptisé “à la merci du vent“. Par ailleurs, en son actif, il compte plusieurs autres réalisations, dont : “YB est en dérangement“, “Hystérésis“, “Jour le plus court“…

À LIRE AUSSI :

>> Festival du film du tourisme 2024 : le documentaire algérien “T’bal” primé à Johannesburg

>> France : fille d’immigrés algériens, Farida Khelfa remporte le prix Vaudeville 2024