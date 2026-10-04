FIBDA 2026 : deux artistes emblématiques des comics et une star de Marvel s’invitent à Alger

Alitha Martinez, illustratrice de Wonder Woman, Batman, Superman ou encore Spider-Man, figure reconnue du comics américain, représente les États-Unis à la 18e édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA), ouverte jeudi soir sous le thème « Le roman graphique, carrefour du dessin et du verbe ». Pour cette artiste, il s’agit déjà d’une huitième venue en Algérie.

Le rendez-vous, organisé par le ministère de la Culture et des Arts, se tient du 1er au 5 octobre et rassemble des créateurs venus de treize pays. La présence américaine s’y installe désormais comme une habitude : l’ambassade y tient un stand sans interruption depuis 2018.

Le FIBDA 2026 accueille une délégation américaine de renom

Aux côtés de l’artiste de bande dessinée Alitha Martinez, Washington a dépêché l’illustrateur et éditeur Michael Polson. Le trio est complété par un invité surprise : l’acteur Jason R. Moore, que les amateurs de séries Marvel connaissent pour son interprétation de Curtis Hoyle dans The Punisher. Une façon de rappeler que le 9e art nourrit désormais tout un écosystème audiovisuel.

Le chargé d’affaires Mark A. Schapiro s’est rendu sur le stand de l’ambassade pour saluer les artistes et discuter avec le public. Sur place, les visiteurs ont droit à des quiz, des animations et de petits cadeaux. L’espace a été pensé pour tous les âges, enfants compris.

La bande dessinée, outil d’apprentissage de l’anglais

Derrière les dédicaces et les planches exposées, l’objectif affiché est pédagogique. Les invités américains défendent l’idée que la narration visuelle stimule l’imagination et donne envie de lire. Elle rend aussi l’apprentissage de l’anglais nettement plus ludique qu’un manuel scolaire classique.

Cette approche prolonge une stratégie culturelle plus large. L’inauguration à l’université Frères Mentouri du plus vaste espace culturel américain implanté en Algérie illustrait déjà, en mai, cette volonté de toucher directement la jeunesse. Un réseau d’American Corners maille aujourd’hui plusieurs wilayas, d’Oran à Ouargla.

Les industries créatives occupent par ailleurs une place croissante dans le discours américain en Algérie. La participation au FIBDA s’ajoute à une série d’initiatives bilatérales. En mai, une délégation d’experts américains est venue travailler sur la préservation des biens culturels algériens et la lutte contre le trafic d’antiquités, dans le prolongement d’un mémorandum renouvelé en 2024.

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Malika Bendouda salue une consécration de l’UNESCO

Lors de la cérémonie d’ouverture, devant des étudiants des Beaux-Arts, la ministre de la Culture et des Arts Malika Bendouda n’a pas caché sa satisfaction. « Une fois encore, je suis très heureuse d’assister à l’ouverture de ce festival, que je considère comme l’un des rendez-vous les plus importants en Algérie », avait-elle déclaré.

La ministre de la Culture avait insisté sur la reconnaissance obtenue auprès de l’UNESCO, le festival figurant désormais sur la Policy Monitoring Platform, un dispositif qui documente les politiques et pratiques culturelles à l’échelle mondiale. Elle y voit le résultat d’un travail mené sans relâche depuis la création de la manifestation en 2008.

Pour Bendouda, la bande dessinée reste avant tout « une manifestation onirique de l’esprit humain » qui puise dans toutes les disciplines artistiques. Des hommages ont d’ailleurs été rendus à plusieurs figures historiques du neuvième art algérien durant la soirée inaugurale.