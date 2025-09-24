FIBDA 2025 : l’Algérie accueille 17 pays pour célébrer la bande dessinée

La 17ᵉ édition du Festival international de la bande dessinée d’Alger (FIBDA) se tiendra du 1ᵉʳ au 5 octobre 2025 à l’Office Riadh El Feth, transformant la capitale algérienne en véritable carrefour culturel du neuvième art. Présenté hier en conférence de presse par le commissaire du festival, Salim Brahimi, l’événement promet une programmation riche placée sous le signe de la jeunesse, de la créativité et de l’ouverture sur le monde.

Cette année, le festival met un accent particulier sur la bande dessinée pour enfants. Douze ateliers d’initiation sont programmés pour initier les jeunes aux techniques du dessin, du scénario et de la mise en couleur. Mais le FIBDA ne se limite pas aux plus petits : des activités variées s’adresseront également aux adolescents et aux adultes, confirmant la vocation intergénérationnelle du rendez-vous.

La mascotte de l’édition, « Rougi », un chat à l’allure espiègle, a déjà conquis le public et s’impose comme le symbole d’un festival accessible et convivial.

🟢 À LIRE AUSSI : Où travailler à distance en Afrique ? Alger parmi les villes préférées des nomades numériques

L’Égypte, invitée d’honneur, et le retour de l’Espagne

Le pays invité d’honneur de cette édition est l’Égypte, qui présentera un large éventail de créations et d’artistes de la BD arabe. Autre moment fort : le retour de l’Espagne, absente depuis plusieurs années, avec une exposition inédite intitulée Comic Palestino Rojo. Ce projet engagé met en avant la cause palestinienne et s’inscrit dans un contexte international marqué par la reconnaissance croissante de l’État de Palestine.

Pas moins de 17 pays seront présents cette année, dont l’Italie, la France, l’Espagne, le Japon et le Canada, avec plus de 10 exposants nationaux et internationaux. Le programme inclut également 19 conférences animées par des auteurs, éditeurs et spécialistes, qui aborderont les enjeux artistiques, éducatifs et sociétaux de la bande dessinée.

Mme Fujimaki Marina, chargée culturelle de l’ambassade du Japon, a mis en avant le concours Algérie-Japon de la BD, une initiative devenue une tradition qui met en lumière les jeunes talents des deux pays. Les œuvres primées seront exposées au stand japonais, et le grand lauréat sera dévoilé lors de la cérémonie de clôture.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Attaf appelle à imposer la solution à deux États pour la Palestine

Reconnaissance diplomatique et dimension internationale

La conférence de presse a également été marquée par la présence de plusieurs diplomates, dont les ambassadeurs de Slovénie et de l’Union européenne. Diego Mellado Pascua, représentant de l’UE en Algérie, a salué la qualité de l’organisation et souligné que la participation européenne donne au festival une ampleur internationale supplémentaire.

En diffusant une vidéo de présentation des artistes invités, les organisateurs ont donné un avant-goût de la richesse et de la diversité graphique qui attendent le public. Avec cette 17ᵉ édition, le FIBDA 2025 confirme son statut de rendez-vous majeur du neuvième art, en Algérie comme dans tout le bassin méditerranéen et le monde arabe.

Plus qu’un festival, il se veut un espace de formation, de rencontre et de solidarité, fidèle à l’esprit universel de la bande dessinée.

🟢 À LIRE AUSSI : Alger se refait une beauté : découvrez en photos le nouveau visage de la Capitale