Fiat lance la vente de la Tipo Sedan en Algérie : Prix et caractéristiques ?

Fiat Algérie a annoncé le lancement de la nouvelle Tipo Sedan sur le marché algérien. Selon un communiqué de presse publié aujourd’hui, le mercredi 6 mars 2024, cette voiture est équipée d’un moteur essence 1.4 de 95 chevaux, associé à une boîte de vitesses manuelle à 6 rapports.

La nouvelle Tipo Sedan est disponible en trois finitions différentes, à savoir Tipo, City et Life. Elle est également proposée dans quatre couleurs élégantes : noir cinéma, blanc gelato, bleu oceano, gris maestro et gris colosseo. Les prix varient en fonction de la finition choisie : 2.699.000 DA pour la Tipo, 2.819.000 DA pour la City et 2.919.000 DA pour la Life.

A LIRE AUSSI : Industrie automobile : l’usine FIAT d’Oran produira 6 modèles de véhicules

La FIAT Tipo Sedab disponible dès maintenant en concession ou en ligne

Les clients intéressés par la nouvelle Tipo Sedan peuvent dès à présent passer commande auprès du réseau de concessionnaires Fiat en Algérie. Ils ont également la possibilité de réserver leur modèle directement sur le site internet officiel du constructeur automobile.

La Fiat Tipo Sedan se distingue par son design moderne et élégant, ainsi que par ses performances remarquables sur la route. Dotée d’une motorisation puissante et d’une boîte de vitesses précise, elle offre un confort de conduite optimal pour les trajets quotidiens ou les longs voyages.

Avec des prix compétitifs et une gamme complète de finitions et de couleurs, la nouvelle Tipo Sedan de Fiat représente une offre attractive pour les clients en Algérie. Que ce soit pour un usage urbain ou pour des déplacements plus longs, cette voiture saura répondre aux besoins de chacun.

A LIRE AUSSI : Simplifier l’achat d’un véhicule FIAT en Algérie : lancement d’un nouveau service