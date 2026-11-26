L’ouverture des inscriptions pour la nouvelle Fiat Grande Panda a déclenché une véritable ruée. Dès les premières heures, des dizaines de milliers d’automobilistes algériens se sont précipités sur le portail de la marque pour réserver la citadine assemblée à Tafraoui. Une forte affluence dont des individus malveillants cherchent désormais à tirer profit.

C’est dans ce contexte de forte demande que Fiat El Djazaïr a diffusé une alerte à l’attention de sa clientèle afin de la prémunir contre des tentatives de fraude. Des escrocs se font actuellement passer pour la marque ou son réseau d’agents agréés dans le but d’extorquer des données sensibles aux candidats à l’achat.

Dans le communiqué parvenu à notre rédaction, Fiat El Djazaïr précise que ces démarches frauduleuses ciblent notamment les personnes intéressées par l’acquisition d’une Fiat Grande Panda ou d’un Fiat Doblò Panorama.

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Les fraudeurs prennent contact au nom de la marque et réclament des informations confidentielles telles que des identifiants, mots de passe, codes de sécurité ou coordonnées bancaires. Fiat El Djazaïr appelle ses clients à la plus grande vigilance et insiste : en aucun cas ces données ne doivent être communiquées.

Les règles officielles rappelées par la marque

Pour éviter toute confusion ou dérive, Fiat El Djazaïr rappelle le cadre officiel de ses démarches :

Canal d’inscription unique : l’inscription se fait exclusivement sur le site officiel www.fiat.dz.

Gratuité et absence d’engagement : les inscriptions sont entièrement gratuites, sans engagement, et sont traitées selon l’ordre chronologique.

Finalisation en agence : l’acquisition du véhicule se conclut uniquement de manière physique auprès d’un agent agréé Fiat, sans qu’il soit besoin de transmettre des informations confidentielles de ce type.

: l’acquisition du véhicule se conclut uniquement de manière physique auprès d’un agent agréé Fiat, sans qu’il soit besoin de transmettre des informations confidentielles de ce type. Réseau officiel : la liste des agents agréés est mise à disposition sur le site officiel de la marque.

Face à une sollicitation suspecte ou en cas d’incertitude, Fiat El Djazaïr invite les clients à se rapprocher directement de son service client en composant le 0770 165 165.

Lancement officiel de la nouvelle Fiat Grande Panda

Rappelons que Fiat El Djazaïr a officiellement lancé cette semaine la nouvelle Fiat Grande Panda, premier véhicule particulier assemblé en mode CKD (Complete Knock-Down) en Algérie.

Produite au sein de l’usine de Tafraoui à Oran avec un taux d’intégration locale dépassant les 20 %, cette citadine de 3,99 mètres — réinterprétant le modèle iconique des années 80 sur la plateforme Smart Car — est proposée à partir de 2 949 000 DA (version Pop) et jusqu’à 3 299 000 DA (version La Prima).

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Équipée d’un bloc essence 1.2 litre de 72 ch associé à une boîte manuelle à cinq rapports, elle dispose d’un coffre de 361 litres. Pour faciliter son acquisition auprès des particuliers, le modèle est éligible à deux formules de financement bancaire : le crédit classique conventionnel ainsi que le financement islamique.

Par ailleurs, Fiat El Djazaïr a indiqué dans un complément de communiqué que les clients inscrits pour la Fiat 500 produite à Tafraoui seront contactés pour se voir proposer une bascule vers la Grande Panda.

Cette option suppose d’ajouter un écart de 770 000 DA, la Fiat 500 étant affichée à partir de 2 179 000 DA contre 2 949 000 DA pour la nouvelle citadine. Le constructeur précise aussi que la Grande Panda reste accessible via le crédit classique conventionnel ou le financement islamique.