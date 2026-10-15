Fiat Grande Panda en Algérie : prix, lancement et objectif de 90 000 voitures en 2026

La Fiat Grande Panda continue de susciter un vif intérêt sur le marché automobile algérien. Présentée officiellement en septembre 2025, cette citadine familiale doit être fabriquée à l’usine Stellantis de Tafraoui, dans la wilaya d’Oran. Plus d’un an après cette annonce, deux questions demeurent au centre des attentes des automobilistes : quel sera son prix et quand pourront-ils passer commande ?

Sur le plan industriel, les avancées sont documentées par plusieurs communications officielles du constructeur. Stellantis a confirmé la mise en service des ateliers de ferrage et de peinture, ainsi que son objectif de produire 90 000 véhicules en 2026, tous modèles confondus. Une nouvelle visite ministérielle effectuée le 13 octobre à Tafraoui a également permis de faire le point sur les capacités de l’usine et la formation de ses futurs professionnels.

Fiat Grande Panda : une fabrication locale en CKD à Oran

Le 4 septembre 2025, Fiat annonçait officiellement la production de la Grande Panda en Algérie, lors d’une présentation organisée au Jardin d’Essai du Hamma, à Alger. Le constructeur précisait que ce modèle serait fabriqué à Tafraoui selon le procédé CKD, pour « Completely Knocked Down ». Ce système implique notamment des opérations de ferrage et de peinture de la carrosserie réalisées sur place, au-delà du simple assemblage de véhicules.

Les premières étapes de cette production ont été engagées en septembre 2025, avec la fabrication des premières caisses dans les nouveaux ateliers de l’usine. En juillet 2026, Stellantis a également présenté les résultats des homologations internationales de sécurité, de qualité et de performance de la Fiat Grande Panda produite en Algérie. Ces avancées industrielles ne doivent toutefois pas être confondues avec le lancement commercial, dont le calendrier reste à préciser.

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Quel sera le prix de la Fiat Grande Panda en Algérie ?

Le prix de la Fiat Grande Panda reste l’une des principales interrogations des automobilistes algériens. En janvier 2026, un tarif de 235 millions de centimes (2,35 millions de dinars) avait été avancé, avant d’être officiellement démenti par Stellantis. À ce jour, aucun prix officiel n’a été annoncé par Fiat Algérie.

À la date du 15 octobre 2026, aucune nouvelle grille tarifaire algérienne n’a été identifiée dans les communiqués officiels. Les prix pratiqués en Europe ne permettent pas non plus de déterminer le montant qui sera appliqué aux véhicules fabriqués à Oran. Les finitions, les motorisations proposées localement et les conditions de commercialisation devront être précisées par Fiat Algérie.

Une production de 90 000 véhicules en 2026, puis 135 000 en 2028

Pendant que le marché attend l’ouverture des commandes, Stellantis poursuit l’expansion de son usine de Tafraoui. Dans un communiqué publié le 7 avril 2026, le groupe indique que sa production est passée de 17 000 véhicules en 2024 à 53 000 en 2025. Son objectif est désormais d’atteindre 90 000 unités en 2026, puis une capacité annuelle de 135 000 véhicules à l’horizon 2028.

Ces chiffres concernent l’ensemble des modèles fabriqués à Tafraoui, et non uniquement la Grande Panda. Le programme d’extension prévoit notamment l’agrandissement des lignes de ferrage et d’assemblage ainsi que la construction d’une nouvelle unité de peinture. Selon Stellantis, cet investissement doit également générer plus de 1 000 nouveaux emplois directs et indirects et favoriser le développement des fournisseurs algériens.

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Grande Panda « Made in Oran » : quel taux d’intégration locale ?

La fabrication de la Grande Panda constitue également une étape dans le développement de la sous-traitance automobile algérienne. Lors de sa présentation officielle, Fiat avait annoncé un taux d’intégration locale de départ de 20 %, avec l’ambition de dépasser 30 % en 2026. Cet objectif suppose une participation accrue des entreprises locales à la fabrication de pièces et de composants destinés au véhicule.

Stellantis a depuis annoncé la conclusion d’un accord avec une entreprise algérienne pour la production de plusieurs pièces d’emboutissage. Le groupe entend ainsi renforcer progressivement la chaîne de valeur industrielle autour de Tafraoui.

Usine Fiat d’Oran : de nouvelles précisions après la visite du 13 octobre

Le mardi 13 octobre 2026, la ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels, Nacima Arhab, a effectué une visite à l’usine Fiat de Tafraoui. Accompagnée du wali d’Oran et du PDG de Stellantis Algérie, Raoui Beji, elle s’est informée des conditions d’apprentissage et des programmes de formation liés aux métiers de l’automobile. Cette visite a permis de mettre en avant les besoins du secteur en compétences industrielles.

Raoui Beji a indiqué que l’usine employait 2 500 travailleurs et disposait d’une capacité actuelle estimée à 90 000 véhicules par an. Il a également précisé que le site avait accueilli plus de 95 stagiaires au cours de la précédente année de formation, puis 120 apprentis à la rentrée d’octobre 2026. Le responsable a réaffirmé l’objectif d’atteindre une production annuelle de 135 000 véhicules en 2028.

Quand les commandes de la Fiat Grande Panda seront-elles ouvertes ?

Malgré les avancées industrielles, la date précise d’ouverture des commandes reste la principale information attendue par les particuliers. Plusieurs calendriers ont été évoqués depuis la présentation du modèle, mais aucun nouveau communiqué officiel ne fixe une date de commercialisation au 15 octobre 2026. Il convient donc de distinguer l’avancement des opérations à l’usine de la disponibilité effective du véhicule dans le réseau de vente.

Les automobilistes intéressés peuvent consulter le site officiel www.fiat.dz ou contacter le service client de Fiat Algérie au 0770 165 165, numéro communiqué par le constructeur. Il est recommandé de vérifier directement les prix, les modalités d’inscription et les éventuels délais de livraison avant tout engagement financier. En l’absence d’annonce officielle, les offres de réservation diffusées par des intermédiaires non agréés doivent être considérées avec prudence.

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