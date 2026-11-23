Premier véhicule particulier assemblé en CKD en Algérie, la nouvelle citadine italienne débarque sur le marché national à partir de 2 949 000 DA, avec un taux d’intégration locale dépassant les 20 %.

FIAT El Djazaïr a annoncé ce lundi le lancement officiel de la nouvelle Fiat Grande Panda, marquant l’arrivée du tout premier véhicule particulier produit en mode CKD (Complete Knock-Down) en Algérie.

Assemblée au sein de l’usine de Tafraoui, cette nouvelle venue affiche d’emblée un taux de localisation supérieur à 20 %, illustrant la volonté du constructeur de bâtir un véritable écosystème industriel local.

Un clin d’œil assumé aux années 80

Construite sur la nouvelle plateforme « Smart Car » de Stellantis, la Grande Panda signe le retour en force de la marque italienne sur le segment B. Dessinée par le Centro Stile de Turin, elle réinterprète les codes de la mythique Panda des années 80 avec une approche résolument moderne.

À l’extérieur, le véhicule se démarque par des lignes épurées, des passages de roue robustes et de nombreux détails rendant hommage à l’héritage de la firme :

Des lettrages « PANDA » en relief 3D estampillés sur les portières et à l’arrière.

Un effet trompe-l’œil sur le montant C faisant passer le regard du logo FIAT moderne aux quatre bandes historiques.

Des projecteurs PXL LED et une calandre composées de cubes, évoquant à la fois les jeux vidéo rétro et les fenêtres de la célèbre usine historique du Lingotto.

Compacte dehors, généreuse dedans

Pensée pour la mobilité urbaine et les besoins des familles algériennes, la Grande Panda affiche des dimensions contenues (3,99 mètres de long, 1,76 mètre de large hors rétroviseurs et 1,58 mètre de haut), tout en offrant un espace intérieur optimisé pouvant accueillir confortablement cinq passagers.

L’habitacle mise sur la convivialité et la praticité avec un coffre d’une capacité maximale de 361 litres et de nombreux rangements astucieux, dont 10 litres intégrés directement dans le tableau de bord.

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Côté ambiance, FIAT joue la carte de la couleur avec des touches de jaune sur la console centrale, les bouches d’aération et les coutures des sièges, tandis que la forme de l’instrumentation numérique reprend le tracé de la piste d’essai du Lingotto.

Deux finitions et une motorisation éprouvée

Sous le capot, la Fiat Grande Panda embarque un moteur essence 1,2 L développant 72 chevaux, couplé à une boîte de vitesses manuelle à 5 rapports. Deux teintes sont proposées au catalogue : Lago Blue et Gelato White.

La gamme s’articule autour de deux niveaux de finition :

POP : L’entrée de gamme intègre déjà un combiné d’instrumentation digital de 10 pouces ainsi que la Smartphone Station permettant une connectivité sans fil.

intègre déjà un combiné d’instrumentation digital de 10 pouces ainsi que la Smartphone Station permettant une connectivité sans fil. LA PRIMA : La version haut de gamme ajoute des jantes en alliage de 16 pouces dédiées, des barres de toit, les projecteurs PXL LED, une sellerie et un tableau de bord « Style », ainsi qu’une caméra de recul avec radars avant et arrière. L’infodivertissement passe sur un écran tactile de 10,25 pouces compatible Android Auto et Apple CarPlay.

Prix et modalités d’inscription

Affichée à partir de 2 949 000 DA, la nouvelle Fiat Grande Panda est éligible au crédit à la consommation. Les clients intéressés peuvent d’ores et déjà enregistrer leurs demandes via des inscriptions en ligne, sans engagement, exclusivement sur le site officiel fiat.dz.

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Pour commander la nouvelle Fiat Grande Panda, les clients doivent s’inscrire exclusivement sur le site officiel www.fiat.dz. Le constructeur précise que cette démarche est entièrement gratuite et n’engage aucune des deux parties. Le traitement des dossiers suit un processus transparent basé sur l’ordre chronologique des inscriptions.

FIAT El Djazaïr apporte également une précision importante pour les acheteurs en attente. Les clients déjà inscrits pour l’acquisition d’une Fiat 500 assemblée à Tafraoui seront directement contactés par la marque. Ils auront la possibilité de basculer leur demande vers la nouvelle Grande Panda.

Côté paiement, le véhicule est éligible au crédit à la consommation pour les particuliers. Les acquéreurs peuvent opter pour deux formules distinctes : le financement islamique ou le crédit classique conventionnel.

Alerte aux arnaques : les consignes de vigilance de FIAT

Face aux tentatives de fraude en ligne, FIAT El Djazaïr appelle ses clients à la plus grande prudence. Ni la marque ni son réseau d’agents agréés ne demandent d’informations personnelles ou bancaires par téléphone, messagerie ou via des liens externes. Aucun conseiller ne réclamera un numéro de carte, un mot de passe ou un code de sécurité.

La collecte des données se limite au strict nécessaire et s’effectue uniquement via les canaux officiels, conformément à la loi sur la protection des données personnelles. La liste complète des agents agréés reste consultable sur le portail www.fiat.dz.

En cas de doute sur l’origine d’un message ou d’un appel, le constructeur invite les citoyens à signaler toute démarche suspecte et à contacter directement son service client au 0770 165 165. FIAT réaffirme ainsi son engagement aux côtés des autorités compétentes pour sécuriser ses opérations commerciales.