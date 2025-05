Fiat étoffe sa gamme en Algérie avec le Doblo « Club » : une version haut de gamme en approche

Le constructeur automobile Fiat s’apprête à dynamiser davantage le marché algérien avec l’arrivée imminente d’un nouveau modèle premium : le Doblo « Club ». Une version enrichie du célèbre utilitaire, alliant confort, technologie et engagement industriel local.

Lors d’une rencontre avec la presse nationale ce mercredi 21 mai à Oran, Samir Cherfan, directeur des opérations pour la région Moyen-Orient et Afrique du groupe Stellantis, a levé le voile sur cette nouveauté. Le Doblo « Club », déclinaison haut de gamme du modèle existant, promet des finitions supérieures et des équipements inédits. Bien que les spécificités techniques et le prix n’aient pas encore été dévoilés, sa production est annoncée comme imminente.

Une offensive industrielle en parallèle

Cette annonce s’est tenue en marge de la deuxième édition du forum des fournisseurs automobiles, axé sur la sous-traitance, organisé à l’hôtel Bay à Oran. L’événement a été marqué par la signature de quatre nouveaux accords de partenariat entre Fiat Algérie et des entreprises locales.

Ces accords couvrent la fabrication de sièges, de lignes d’échappement, de composants plastiques (avec le groupe Sigit) et de systèmes audio (avec Silvarton), et visent à renforcer la chaîne d’approvisionnement du site de production de Tafraoui.

Autre initiative notable : la création prochaine d’un centre d’expertise dédié à la formation. Depuis janvier 2024, Stellantis a déjà assuré 380 000 heures de formation, dont 300 000 dans l’industrie, 55 000 dans le réseau commercial et 25 000 pour ses employés.

Le futur centre aura pour objectif de standardiser les parcours de formation, en les ouvrant aux fournisseurs et partenaires locaux, dans une démarche d’accréditation officielle.

Le Doblo, une gamme en pleine expansion

Cette nouvelle version s’ajoutera à la Doblo Panorama, lancée en février 2025 à un prix de 3 349 000 DZD. Ce modèle familial se distingue par son design modernisé, incluant des phares redessinés, des jantes noires de 16 pouces et un moteur essence 1.6 litre développant 115 chevaux, couplé à une boîte manuelle à cinq rapports.

Avec le lancement prochain du Doblo « Club », la signature d’accords industriels et la mise en place d’un centre de formation, Fiat confirme sa volonté de s’ancrer durablement dans l’écosystème automobile algérien. L’entreprise italienne inscrit ainsi son développement dans une logique de diversification de l’offre, de montée en qualité et de valorisation du savoir-faire local.