Fiat en Algérie : un bilan glorieux pour cette 1ere année

À l’occasion du premier anniversaire du lancement de Fiat en Algérie, Samir Cherfan, le Chief Operating Officer pour la région Moyen-Orient et Afrique chez Stellantis, a personnellement communiqué un bilan impressionnant de cette première année d’activité. En parallèle, il annonce des offres promotionnelles spéciales pour le Ramadan, marquant ainsi l’engagement continu de la marque envers ses clients algériens.

Fiat a fait une entrée spectaculaire sur le marché algérien. Cette initiative, stratégiquement orchestrée, a porté ses fruits au-delà des attentes initiales. En un an seulement, les réalisations suivantes ont été enregistrées :

Importation de 97 000 véhicules , un chiffre qui témoigne de l’engouement et de la confiance des consommateurs algériens envers la marque Fiat.

, un chiffre qui témoigne de l’engouement et de la confiance des consommateurs algériens envers la marque Fiat. Un taux de satisfaction client de 90% pour les services de vente et après-vente, reflétant l’excellence et la qualité du service offert aux clients.

pour les services de vente et après-vente, reflétant l’excellence et la qualité du service offert aux clients. Une couverture territoriale étendue , avec l’ouverture de 50 concessionnaires répartis sur 30 wilayas, garantissant une accessibilité et une présence de la marque sur 76% du territoire national.

, avec l’ouverture de 50 concessionnaires répartis sur 30 wilayas, garantissant une accessibilité et une présence de la marque sur 76% du territoire national. Création d’emplois significative, avec 1 124 nouvelles embauches dans les opérations commerciales, complétées par 18 600 heures de formation, et 650 postes supplémentaires dans l’usine, soutenus par 95 000 heures de formation.

Ces chiffres illustrent non seulement le succès commercial de Fiat en Algérie mais aussi l’impact positif de la marque sur l’économie locale et le marché de l’emploi.

Fiat en Algérie : des remises durant ce Ramadan

Fiat Algérie célèbre le mois sacré du Ramadan en annonçant une série d’offres promotionnelles spéciales, soulignant ainsi son engagement envers le marché algérien et sa clientèle. Cette initiative, qui s’inscrit dans la tradition de générosité caractéristique du Ramadan, offre aux consommateurs algériens une occasion exceptionnelle d’acquérir un nouveau véhicule à des conditions particulièrement avantageuses.

Parmi les modèles concernés par ces remises, la Fiat 500, véritable icône de style et de design, se distingue par une offre attractive, rendant ce petit bijou de technologie et d’élégance plus accessible à tous. La Fiat 500X, appréciée pour son allure robuste et son confort, bénéficie également de réductions, offrant ainsi une option séduisante pour les familles et les amateurs de SUV compacts.

En outre, l’utilitaire Fiat Scudo, reconnu pour sa fiabilité et sa polyvalence, est inclus dans les promotions, répondant aux besoins des professionnels en quête de solutions de transport efficaces et économiques.

Il est important de noter que ces promotions sont valables pour une période limitée, s’étendant du 15 au 31 mars. Les acheteurs potentiels sont donc invités à agir rapidement pour saisir cette opportunité unique offerte par Fiat Algérie pendant le mois de Ramadan.