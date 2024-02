FIAT El Djazair dévoile un impressionnant bilan 2023 et affiche ses ambitions pour 2024

FIAT El Djazaïr a réalisé un bilan impressionnant pour l’année 2023, marquée par une série de réalisations significatives et une croissance remarquable depuis son entrée sur le marché algérien en mars de cette année-là.

L’entreprise a réussi à captiver l’attention du marché automobile algérien dès son retour en mars 2023, en lançant six modèles, dont le très populaire Fiat 500 Hybrid, qui est rapidement devenu l’emblème de la marque en Algérie.

En effet, avec une gamme comprenant trois voitures de tourisme et quatre utilitaires, FIAT a su répondre efficacement aux divers besoins de mobilité des clients algériens, qu’ils soient particuliers ou professionnels. De plus, l’année s’est clôturée en beauté avec le lancement mondial exclusif du nouveau pick-up Fiat Titano en Algérie, enrichissant ainsi davantage l’offre de la marque sur le marché.

De plus, la croissance de l’activité de FIAT El Djazaïr a été spectaculaire, passant de l’importation de 125 véhicules en mars 2023 à 15 000 véhicules en décembre de la même année. Cette croissance témoigne de l’adoption rapide de la marque par les consommateurs algériens et de la force de son positionnement sur le marché.

En termes d’infrastructure, FIAT El Djazaïr a développé un solide réseau de distribution, couvrant 65% du territoire algérien avec plus de 55 points de vente, ce qui en fait le réseau automobile le plus étendu du pays. Cette expansion témoigne de l’engagement de la marque à être présente et accessible à ses clients à travers le pays.

FIAT El Djazair affiche ses ambitions pour 2024

En outre, l’entreprise a mis l’accent sur la qualité du service après-vente, garantissant la disponibilité des pièces de rechange dans tout son réseau de distribution. Cela a contribué à renforcer la confiance des clients dans la marque et à assurer une expérience positive à long terme.

Pour conclure, concernant l’année 2024, FIAT El Djazaïr commence sur les chapeaux de roues, avec la livraison de plus de 16 000 véhicules depuis janvier. Cette performance remarquable témoigne de l’engagement et du professionnalisme des équipes de l’entreprise, qui restent déterminées à assurer la satisfaction continue des clients et à consolider la position de la marque sur le marché algérien.