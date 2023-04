Fiat El Djazair annonce une réduction des prix des véhicules importés en Algérie

FIAT El Djazair annonce une réduction des prix de ses véhicules importés en Algérie et ce après l’obtention du label d’origine Europe (EUR 1) pour ses usines européennes, qui permet l’accès à des droits de douane plus avantageux. FIAT a décidé de faire bénéficier ses clients de cet avantage.

En effet, selon un communiqué de l’entreprise FIAT El Djazair, après l’obtention de ce label, Fiat Algérie peut proposer des prix plus avantageux à ses clients algériens. Et donc les véhicules particuliers et utilitaires mentionnés dans la liste ci-dessous connaissent une réduction des tarifs encore plus avantageux :

Modèle Ancien Prix TTC (TVA + Taxe Véhicule neuf) Nouveau prix, à partir de : (TVA + Taxe Véhicule neuf) Fiat 500 Hybrid 2 635 000 DA 2 380 000 DA Fiat 500X 3 790 000 DA 3 435 000 DA Fiat Doblo 3 259 000 DA 3 178 000 DA Fiat Scudo 3 970 000 DA 3 825 000 DA Fiat Ducato 4 120 000 DA 4 019 000 DA

Il est important de noter, que selon ce même communiqué, cette réduction des prix bénéficiera à l’ensemble des clients de Fiat El Djazaïr. Précisant aussi que cet avantage profitera aussi aux clients à titre rétroactif pour ceux qui ont déjà effectué des commandes, depuis le début de la commercialisation des véhicules de la marque en Algérie, le 21 mars dernier.

Par ailleurs, FIAT informe aussi que l’ensemble de son réseau de distribution en Algérie, sont mobilisés pour répondre à la demande des nombreux clients dans les meilleures conditions. Se félicitant également, de ce démarrage exceptionnel et s’engage à continuer de répondre aux besoins de mobilité de ses clients.

FIAT El Djazair : nombre de visiteurs record en à peine un mois

En outre, dans ce même communiqué, FIAT el Djazair a annoncé que depuis son retour en Algérie, le 19 mars dernier, la marque de véhicules italiens connaît un engouement particulier auprès des clients algériens s’illustrant par un nombre record de 150.000 visiteurs.

Poursuivant aussi en exprimant la fierté de FIAT d’avoir immédiatement séduit les automobilistes algériens, et ce grâce à sa gamme de véhicules particuliers et utilitaires, qui selon ce même communiqué « allie iconicité, ingéniosité, accessibilité, fiabilité, et qui répond aux besoins des clients particuliers et professionnels de façon optimale. »

Pour conclure, FIAT El Djazair, informe ses clients qu’elle met à leur disposition le site internet www.fiat-dz.com et le call-center (0770 165 165), et les invite aussi à se déplacer vers le showroom le plus proche de chez eux pour se renseigner sur les prix par version.