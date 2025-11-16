FIAT El Djazair alerte ses clients : gare à cette nouvelle arnaque téléphonique

Fiat El Djazair a lancé un avertissement officiel à l’intention de sa clientèle concernant une vague de tentatives d’escroquerie. Des fraudeurs se faisant passer pour des représentants de la marque tentent d’obtenir des informations bancaires sensibles, notamment les numéros de RIB, en promettant une livraison accélérée des véhicules.

Dans un communiqué de presse récent, la société algérienne représentant la marque automobile italienne a souligné que ces appels sont frauduleux et n’émanent en aucun cas de son réseau officiel.

Le mode opératoire des fraudeurs

Selon l’alerte, des individus contactent des clients de Fiat par téléphone et leur demandent de fournir leur numéro de RIB (Relevé d’Identité Bancaire). Le leurre utilisé est la promesse d’une livraison de véhicule plus rapide.

Fiat El Djazair insiste sur le fait que ces démarches sont uniquement destinées à la collecte d’informations personnelles (hameçonnage) ou à l’obtention de paiements indus.

Les consignes de sécurité essentielles de Fiat El Djazair

Afin de protéger ses clients, Fiat El Djazair rappelle les règles de sécurité suivantes, qui doivent être observées de manière stricte :

Fiat El Djazair ne sollicitera jamais vos coordonnées bancaires (numéro de carte, RIB, code de sécurité, mot de passe…) par téléphone, email, ou SMS. Toute demande de ce type est considérée comme frauduleuse.

Toutes les opérations commerciales, y compris la finalisation des commandes , doivent impérativement être réalisées auprès d’un agent agréé Fiat El Djazair .

, doivent impérativement être réalisées auprès d’un . Toute communication suspecte ou offre non sollicitée prétendant provenir de la marque doit être ignorée. Ne transmettez aucune donnée personnelle.

Que faire en cas de doute ou de tentative de fraude ?

Afin d’assurer la sécurité de sa clientèle face à ces tentatives d’escroquerie, Fiat El Djazair exhorte ses clients à faire preuve de la plus grande prudence et à procéder à une vérification systématique : en cas de doute sur l’authenticité d’un appel ou d’un message, il est impératif de contacter directement le service client au 0770 165 165 ou de consulter la liste officielle des agents agréés sur Fiat.dz.

De plus, toute tentative de fraude suspecte doit être immédiatement signalée au service client ou via le site officiel. La marque tient à rassurer que, pour sa part, le traitement des données personnelles est strictement conforme à la loi algériennen° 18 – 07 relative à la protection des personnes physiques.