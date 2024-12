Fiat Doblo Touristique : la date de lancement « enfin » révélée

Lors d’une interview exclusive entre Raoui Beji, PDG de Fiat Algérie, et la presse, il a été révélé que la version touristique de la Fiat Doblo sera officiellement commercialisée à partir de janvier 2025.

Lors du Salon de la Production Nationale, organisé au Palais des Expositions, Fiat Algérie a profité de l’événement pour dévoiler officiellement la version touristique très attendue de la Fiat Doblo. Présentée sur le stand de la marque italienne, cette voiture a attiré l’attention des visiteurs et a été mise à l’honneur lors de l’inauguration par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

Ce modèle emblématique, produit dans l’usine de Tafaroui, marquera une étape stratégique pour renforcer l’ambition de Fiat Algérie de devenir un acteur incontournable de l’industrie automobile locale et régionale.

En parallèle du lancement de la Fiat Doblo Touristique, Fiat Algérie, qui entre dans sa deuxième année de production, prépare un autre coup d’éclat ! L’introduction de nouveaux modèles d’ici la fin de 2025.

Fiat Doblo Touristique : le nouveau modèle qui allie design, performances et confort

Actuellement, l’usine Fiat à Tafaroui produit deux modèles Doblo : la célèbre Fiat 500 et la version utilitaire de la Fiat Doblo. Mais le vent de l’innovation souffle avec l’annonce de la production de la Fiat Doblo Touristique, dès janvier 2025. Ce modèle, conçu pour allier fonctionnalité et confort, se déclinera en versions essence et GPL. Grâce à un accord signé avec l’entreprise algérienne Ghazaal, spécialiste des systèmes GPL intégrés.

En effet, le modèle Fiat Doblo Touristique se distingue par des caractéristiques techniques avancées et une conception soignée. Ainsi, ce modèle sera conçu pour répondre aux standards internationaux en matière de qualité et de sécurité.

Fiat Algérie : bilan positif en 2024 et perspectives prometteuses pour 2025/2026

Fiat Algérie mise sur une stratégie ambitieuse visant non seulement le renforcement de l’intégration locale dans ses processus de production. Mais également la transformation de l’Algérie en un véritable hub automobile pour le continent africain. Le PDG de Fiat Algérie, Raoui Beji, a révélé les avancées réalisées en 2024 et a dévoilé qu’une montée en régime est prévue pour les deux prochaines années. Indiquant :

2024 : l’intégration locale a atteint 10 % à la fin de la première année de production ;

: l’intégration locale a atteint à la fin de la première année de production ; 2025 : cap sur 20 % d’intégration locale en se liant à 5 nouveaux fournisseurs locaux intégrés en 2024 ;

: cap sur d’intégration locale en se liant à 5 nouveaux fournisseurs locaux intégrés en 2024 ; 2026 : prévision de 30 % d’intégration locale, avec l’introduction d’un système écosystémique automobile en Algérie ;

De plus, l’usine de Tafaroui prévoit d’atteindre une capacité maximale de production de 90 000 véhicules par an d’ici 2026.

Par ailleurs, Fiat Algérie s’engage dans la formation et de transfert de technologie. Contribuant ainsi au développement de compétences locales et à la création d’emplois dans le secteur automobile algérien. À cet effet, lors de l’interview, le PDG a souligné : « Nous comptons actuellement 1.650 travailleurs formés et qualifiés. Nous continuons de parier sur la formation et le transfert de technologie, notamment dans les domaines de la soudure et de la peinture, pour améliorer l’efficacité locale ».