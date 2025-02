Fiat Doblò Panorama : Nouvelles précisions concernant les inscriptions

Fiat Algérie a publié ce vendredi un communiqué important concernant le processus d’enregistrement pour l’acquisition du nouveau Fiat Doblò Panorama. La marque a tenu à préciser que les demandes d’achat pour ce modèle se font exclusivement dans ses 64 points de vente répartis sur l’ensemble du territoire national.

Cette mesure vise à mieux gérer le flux des demandes, en les alignant sur les capacités de production de l’usine de Tafraoui, située dans la wilaya d’Oran. Fiat Algérie rassure ses clients en insistant sur le fait que, dans un souci d’équité, toutes les demandes sont enregistrées via une plateforme nationale centralisée.

Ce système garantit un traitement précis et équitable des commandes, en fonction de leur ordre d’arrivée, et ce, quel que soit le point de vente où la demande a été effectuée.

Pour assurer une transparence totale, un e-mail de confirmation est envoyé après chaque enregistrement de demande.

🟢 À LIRE AUSSI : Fiat Doblò Panorama : accessible dès 29 900 DA/mois avec ces offres bancaires

Pour toute information supplémentaire ou pour des questions, Fiat Algérie invite ses clients à contacter son centre d’appel au 0770 16 51 65, disponible du dimanche au jeudi, de 8h30 à 17h00.

Lancement du nouveau Fiat Doblò Panorama : un succès retentissant

Dès l’annonce de sa mise sur le marché par Fiat El Djazaïr, le Fiat Doblo Panorama a suscité un engouement sans précédent, confirmant son statut de véhicule très attendu par les automobilistes algériens.

Les agences agréées par Stellantis à travers le pays ont été prises d’assaut par des clients impatients de réserver leur exemplaire de ce modèle polyvalent et moderne. Une véritable ruée vers l’or qui témoigne du succès fulgurant de ce lancement.

Disponible en trois coloris – blanc, gris et bleu –, ce modèle est proposé à un prix départ à partir de 3 349 000 DA, avec une disponibilité prévue à partir du 19 février 2025.

🟢 À LIRE AUSSI : Disponible à partir de 3 349 000 DA… FIAT lance le nouveau DOBLÒ PANORAMA « made in Algeria »

Le Fiat Doblo Panorama s’impose donc comme un succès commercial retentissant, confirmant la pertinence de l’offre de Fiat El Djazaïr sur le marché local. Avec des objectifs de production ambitieux et une demande qui ne faiblit pas, la marque italienne démontre une fois de plus son savoir-faire et sa capacité à séduire un public exigeant.

L’avenir s’annonce radieux pour Fiat en Algérie, et le Doblo Panorama en est déjà l’un des symboles les plus éclatants.