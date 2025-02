Fiat Doblò Panorama : accessible dès 29 900 DA/mois avec ces offres bancaires

Le marché automobile algérien accueille un nouveau venu qui a le vent en poupe ! Le Fiat Doblò Panorama, mis en vente hier, est disponible à partir de 3 349 000 DZD. Un prix qui peut être allégé grâce aux solutions de financement bancaire proposées.

En effet, avec les offres de financement proposées par les deux banques partenaires de Fiat Algérie, El Baraka Bank et BNP Paribas El Djazaïr, il est possible d’acquérir le Doblò Panorama dès 29 900 DZD par mois.

Ce véhicule s’impose comme un choix séduisant pour les familles et les professionnels à la recherche d’un véhicule à la fois pratique et moderne. Avec son design revu, ses phares redessinés, ses jantes Gloss Black de 16 pouces et son intérieur optimisé, il conjugue élégance et fonctionnalité.

De plus, le Doblò Panorama mise sur la technologie et le confort. Son habitacle repensé intègre une planche de bord modernisée, un système FIAT TOUCH 10 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, ainsi qu’un volume de coffre généreux de 775 litres, extensible à 3000 litres. De quoi séduire ceux qui ont besoin d’espace sans sacrifier l’esthétique.

Découvrons les deux solutions de financement mises en place pour faciliter l’achat du Fiat Doblò Panorama. Ainsi que leurs avantages et conditions d’éligibilité.

Fiat 2025 – financement via El Baraka Bank : une offre conforme à la finance islamique

El Baraka Bank propose un financement en mode Mourabaha, respectant les principes de la finance islamique. Cette formule permet aux clients d’acquérir un Fiat Doblò Panorama sans recourir à un crédit conventionnel.

Avantages de l’offre :

Une réduction pouvant aller jusqu’à 30% sur le prix du véhicule ;

Un processus de financement simplifié et rapide ;

Une couverture nationale pour une accessibilité optimale ;

Conditions d’éligibilité :

Ne pas dépasser 70 ans à la dernière échéance du crédit ;

à la dernière échéance du crédit ; Justifier d’un revenu mensuel stable d’au moins 50 000 DZD ;

Verser une marge initiale de 20% du prix du véhicule ;

Achat du Fiat Doblò Panorama via BNP Paribas El Djazaïr : flexibilité et rapidité

Pour ceux qui recherchent une solution plus flexible, BNP Paribas El Djazaïr est un excellent choix. De plus, l’un des points forts de son offre est la possibilité d’une simulation et d’un accord de principe immédiat dans les showrooms Fiat.

Avantages de l’offre :

50% de réduction sur les frais de dossier ;

sur les frais de dossier ; Un remboursement étalé de 12 à 60 mois ;

Une réponse sous 48 heures (après soumission d’un dossier complet) ;

Pas d’exigence de salaire minimum et possibilité d’avoir un co-emprunteur ;

Conditions d’éligibilité :

Avoir entre 19 et 75 ans à la fin du crédit ;

à la fin du crédit ; Avoir un contrat à durée indéterminée de plus de 6 mois, ou un contrat déterminé renouvelable plusieurs fois ;

En résumé, que ce soit via El Baraka Bank pour un financement conforme à la finance islamique, ou via BNP Paribas El Djazaïr pour plus de souplesse, l’acquisition du Fiat Doblò Panorama devient plus accessible. Une opportunité intéressante pour ceux qui souhaitent combiner praticité, modernité et facilité de paiement.

