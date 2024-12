Fiat Doblo Panorama 2025 : Le nouveau-né Made in Algeria de l’usine Stellantis d’Oran dévoilé

Fiat Algérie a fait forte impression lors de la 32e édition du Salon de la Production Nationale en dévoilant le prototype du Doblo Panorama. Ce monospace compact, conçu spécialement pour les familles algériennes, a suscité un vif intérêt auprès du public.

Le Doblo Panorama, qui sera assemblé dans l’usine Stellantis d’Oran à partir de janvier 2025, se distingue par son design robuste et fonctionnel, parfaitement adapté aux besoins des familles.

Sous le capot, on retrouve un moteur essence 1.6 litres de 115 chevaux, couplé à une boîte manuelle à 5 rapports. Un choix judicieux selon Fiat Algérie, qui privilégie ainsi une motorisation éprouvée et adaptée aux conditions locales.

À l’intérieur, l’habitacle est spacieux et modulable, offrant un volume de chargement généreux de 775 litres. L’équipement est complet avec un écran tactile de 10 pouces compatible avec les smartphones, la climatisation manuelle et des équipements de sécurité modernes.

Les tarifs et les différentes versions disponibles seront annoncés lors du lancement officiel, une fois la phase de développement du prototype finalisée.

Fiat Doblo Panorama : Le nouveau compagnon des familles algériennes

Ce choix stratégique permet à la marque italienne de mieux répondre aux attentes du marché local et de renforcer son empreinte en Algérie.

Ce lancement intervient un an après l’inauguration de l’usine de Tafraoui, dont les résultats sont déjà très encourageants. Avec plus de 18 000 véhicules produits en un an et un effectif de 1 650 employés, le site industriel a rapidement atteint une maturité industrielle remarquable.

Le Doblo Panorama marque une nouvelle étape dans le développement de Fiat Algérie. Ce modèle, combinant praticité, confort et technologie, devrait séduire un large public.

Les tarifs et les différentes finitions seront dévoilés lors du lancement officiel, mais une chose est sûre : Fiat Algérie ambitionne de devenir un acteur majeur sur le marché des véhicules familiaux en Algérie.

