FIAT dévoile les détails d’un nouveau véhicule familial bientôt produit à Tafraoui

Stellantis Algérie poursuit son développement industriel et annonce une nouvelle étape importante dans la relance du secteur automobile national. Lors d’une récente déclaration, Samir Chorfane, directeur exécutif du groupe Stellantis pour la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord), a levé le voile sur le prochain modèle qui sera assemblé au sein de l’usine de Tafraoui, située dans la wilaya d’Oran.

🟢 À LIRE AUSSI : Stellantis annonce une baisse prochaine des prix des véhicules FIAT produits en Algérie



Selon M. Chorfane, il s’agira d’un véhicule produit sous la marque FIAT, à travers sa filiale locale FIAT El Djazair.

Un nouveau modèle FIAT familial bientôt fabriqué en Algérie

Contrairement aux modèles urbains plus compacts comme la Fiat 500, ce nouveau véhicule visera un segment plus large et répondra à des besoins familiaux. Il pourra accueillir cinq personnes, offrant ainsi plus d’espace et de confort, ce qui en fait une solution mieux adaptée au quotidien des familles algériennes.

« C’est un véhicule plus grand qu’une Fiat 500, pensé pour un besoin familial », a précisé le responsable, soulignant la volonté du constructeur de proposer une offre en adéquation avec les attentes du marché national.

🟢 À LIRE AUSSI : Fiat étoffe sa gamme en Algérie avec le Doblo « Club » : une version haut de gamme en approche

Avec ce nouveau modèle familial, Stellantis Algérie espère non seulement répondre à une demande croissante sur le marché national, mais aussi consolider sa présence industrielle dans le pays. L’usine de Tafraoui, déjà opérationnelle depuis le lancement de la Fiat 500 Made in Algeria, devient ainsi un pôle clé de l’ambition du groupe en Afrique du Nord.

Stellantis mise sur plus de 20 % d’intégration locale pour son prochain modèle

Parallèlement à cette annonce, Stellantis Algérie réaffirme son engagement pour une industrialisation progressive et durable. L’entreprise vise un taux d’intégration locale supérieur à 20 % dès le lancement de la production de ce nouveau modèle. Ce chiffre est appelé à croître à mesure que le tissu industriel local se renforce.

🟢 À LIRE AUSSI : Hyundai obtient l’agrément pour implanter une usine en Algérie (ministère de l’Industrie)

Pour atteindre cet objectif, le groupe mise sur un réseau de fournisseurs nationaux. Rappelons que Stellantis a signé une convention de partenariat avec 75 fournisseurs algériens, dans le but de développer une véritable chaîne de valeur autour de l’usine de Tafraoui. Ces accords devraient permettre de produire localement plusieurs composants essentiels du véhicule, réduisant ainsi la dépendance à l’importation et contribuant à la création d’emplois directs et indirects.

Cette stratégie s’inscrit dans la vision plus large des autorités algériennes, qui aspirent à relancer l’industrie automobile avec des bases plus solides, tournées vers la production locale et l’exportation à terme.