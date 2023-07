Fiat dévoile deux nouveautés : la 600e et la Topolino

Le paysage automobile mondial connaît une véritable révolution, avec l’émergence de véhicules de plus en plus respectueux de l’environnement. Dans cette dynamique, Fiat, le constructeur automobile italien renommé, a décidé de marquer son territoire en dévoilant deux nouveautés.

La Fiat 600e est la toute dernière évolution de la légendaire Fiat 500. Entièrement électrique, elle remplace l’ancienne 500X avec une série de mises à jour significatives. Son moteur électrique de 154 ch et sa batterie de 54 kWh lui permettent d’atteindre une autonomie théorique de 400 km, faisant de la 600e une option pratique pour les déplacements urbains et les voyages plus longs. Avec une recharge rapide allant jusqu’à 100 kW, elle offre aussi une grande commodité.

Le design de la 600e reste fidèle à l’identité de la « famille 500 », intégrant des éléments modernes tout en conservant la sensation classique que les fans de Fiat connaissent et aiment. Son intérieur spacieux et bien aménagé assure confort et praticité. La Fiat 600e débute à un prix compétitif de 36.000 €, offrant une technologie avancée à un prix abordable.

La Fiat Topolino : Une petite voiture électrique

La Fiat Topolino, une nouvelle version italienne de la Citroën AMI, apporte une touche de charme méditerranéen à la catégorie des microvoitures. Cette petite voiture électrique affiche un look unique et propose des options de personnalisation originales, comme des housses de sièges pouvant faire office de serviette de plage et même une douchette intégrée pour se rincer après une journée à la mer.

Sur le plan technique, la Topolino est parfaite pour les déplacements en ville, avec une vitesse maximale de 45 km/h et une autonomie allant jusqu’à 75 km. L’intérieur, bien que plus simple que celui de la 600e, offre un espace de rangement pratique et un design épuré. La commercialisation de la Topolino est prévue pour 2024, et bien que le prix ne soit pas encore annoncé, il devrait être légèrement supérieur à celui de la Citroën AMI.