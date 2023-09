Fiat compte importer 36.000 véhicules en Algérie d’ici fin 2023

Le géant automobile italien Fiat, la seule marque officiellement présente sur le marché algérien depuis la relance de l’industrie automobile dans le pays, se prépare à une réorganisation majeure de sa stratégie. Dans le but de répondre à la demande croissante de sa clientèle, Fiat El Djazaïr a mis en place une série de mesures visant à faciliter l’acquisition de ses véhicules.

Selon les informations fournies par le média Carvision, un site spécialisé dans l’automobile en Algérie, Fiat envisage d’introduire environ 36 000 véhicules sur le marché d’ici la fin de l’année en cours, tous modèles confondus. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le réseau d’importation et de distribution de la marque prévoit d’importer 12 000 véhicules par mois, à partir de septembre jusqu’à décembre.

Cette information se confirme déjà, car Fiat El Djazaïr a importé pas moins de 10 000 voitures au cours du mois d’août, débarquées via les ports de Djendjen, Jijel, et Mostaganem. Ces véhicules attendent actuellement leur homologation avant d’être mis en circulation sur le marché algérien. Cependant, la marque italienne doit faire face à un dernier trimestre difficile, car elle a livré seulement 22 000 véhicules (tous types confondus) depuis son lancement, bien en deçà de la prévision initiale de 80 000 véhicules annoncée en avril lors du lancement officiel de la marque.

Fiat Algérie développe une nouvelle stratégie

Cette situation est loin de répondre aux attentes, surtout étant donné l’évolution stagnante du secteur automobile en Algérie, qui semble être au point mort. Cependant, Fiat El Djazaïr prend conscience des défis et des pertes potentielles du secteur et développe déjà une nouvelle stratégie pour remplir sa mission, comme initialement annoncé par le groupe. Cette stratégie s’appuie sur une série de mesures mises en place via son réseau de distribution.

L’objectif principal de cette nouvelle stratégie est d’éviter une rupture de stocks des véhicules Fiat tout en garantissant une distribution efficace et équitable, respectant les délais promis aux clients. Fiat Algérie compte s’appuyer sur un nouveau logiciel qui gère de manière chronologique les commandes passées auprès des agences agréées de la marque.

Dans cette optique, une nouvelle plateforme numérique interconnectée est sur le point d’être lancée, rassemblant l’ensemble des réseaux de distribution agréés. Cette plateforme vise à permettre à chaque individu d’acquérir un véhicule de la marque tous les cinq ans, conformément aux réglementations du secteur automobile. De plus, Fiat Algérie envisage de réaliser des enquêtes auprès des clients pour évaluer leur degré de satisfaction et mettre en place un service après-vente (SAV) efficace.

Cette stratégie vise également à mettre un terme à la spéculation illicite autour des véhicules Fiat, une pratique qui alimente encore les débats et suscite des passions. Ce plan d’action semble être la solution à la demande élevée de véhicules, du moins selon le représentant de la marque turinoise, Fiat Algérie. Ce dernier prévoit également le lancement officiel de la prochaine usine de fabrication de deux modèles, la Fiat 500 et le véhicule utilitaire Doblo, en décembre prochain.