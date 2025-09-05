Fiat, Chery, Hyundai… Les modèles qui marquent l’IATF 2025 à Alger

La 4e édition du Salon africain du commerce interafricain (IATF 2025), organisée à Alger, met cette année un accent particulier sur le secteur automobile. Plusieurs marques internationales et partenaires industriels y présentent leurs nouveautés, confirmant l’ambition de l’Algérie de devenir un acteur majeur de l’assemblage et de la production automobile en Afrique.

L’arrivée de Fiat et la production locale

Fiat ouvre la voie avec la Grande Panda

L’un des moments les plus attendus de cette édition est la présentation officielle de la Fiat Grande Panda, produite localement en Algérie. Ce lancement symbolise la relance de l’industrie automobile nationale et illustre les efforts du pays pour développer une chaîne de valeur locale.

Ce modèle, produit dans l’usine de Tafraoui-Oran, marque un tournant pour l’industrie automobile algérienne. L’objectif est de répondre à la demande locale ainsi que de réduire les importations de véhicules.

Les constructeurs chinois et l’expansion du marché

Chery mise sur l’assemblage en Algérie

Le constructeur chinois Chery a attiré l’attention avec deux modèles susceptibles d’être prochainement assemblés en Algérie : la Arrizo 6, une berline moderne et élégante, ainsi que les SUV Tiggo 4 Pro et Tiggo 7 Pro, adaptés aux besoins du marché algérien et africain.

L’arrivée de Chery sur le marché algérien renforce la présence des constructeurs chinois dans le pays et offre une alternative intéressante aux consommateurs.

Hyundai et Baic diversifient l’offre

Le sud-coréen Hyundai a présenté ses modèles i10, Accent et Tucson, couvrant à la fois le segment des citadines, des berlines et des SUV. De son côté, le constructeur chinois Baic a dévoilé une large gamme de véhicules déjà annoncés, confirmant son engagement sur le marché africain.

Ces différentes marques proposent une gamme diversifiée de véhicules, répondant aux besoins variés des consommateurs algériens et africains.

Camions et utilitaires : Karry, Shacman et FAW en force

Au-delà des voitures particulières, le salon met aussi en avant le secteur des utilitaires et poids lourds. Les marques Karry, Shacman et FAW ont exposé des modèles inédits de camions et véhicules utilitaires, destinés à renforcer la logistique et le transport en Afrique.

Ce segment est crucial pour le développement économique du continent, facilitant le transport de marchandises et le commerce interafricain.

L’IATF 2025 : un tremplin pour l’intégration africaine

Lors de l’ouverture du Salon automobile, le ministre du Commerce extérieur, lisant le discours du Premier ministre par intérim, a souligné l’importance stratégique de l’événement :

« Ce salon n’est pas seulement un rendez-vous commercial, mais un espace de coopération durable, d’échanges d’expériences et de lancement d’initiatives communes », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que l’Algérie « croit fermement au processus d’intégration africaine » et que le salon constitue « une opportunité unique de mettre en avant les potentialités industrielles du continent, notamment dans le domaine automobile ».

Le Premier ministre par intérim a également rappelé que la création d’une filière automobile solide en Afrique s’inscrit dans les objectifs de l’Agenda 2063 de l’Union africaine, visant à transformer le continent en une puissance économique.

Selon lui, la spécialisation de l’IATF 2025 dans l’automobile s’aligne avec la dynamique continentale de valorisation des ressources locales et de consolidation des chaînes de valeur.

Au cours des cinq dernières années, l’Algérie a mis en place une stratégie de relance de l’industrie automobile, visant à développer la production locale, réduire la dépendance aux importations et encourager les partenariats avec des constructeurs étrangers. Le salon IATF constitue une vitrine pour mesurer les avancées de cette stratégie et pour envisager de nouvelles coopérations africaines.

