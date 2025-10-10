FIAT célèbre sa toute première Grande Panda 100 % Made in Algeria

Le secteur automobile algérien a franchi une étape « historique » ce jeudi avec la sortie de la première Grande Panda entièrement assemblée et localisée sur le site de production de FIAT à Tafraoui, (Oran).

Cet événement marque l’inauguration d’une nouvelle phase dans l’ambition de l’Algérie de devenir un pôle industriel majeur en Afrique du Nord.

L’annonce a été faite par Samir Cherfan, directeur exécutif de Stellantis pour la région Moyen-Orient et Afrique du Nord, via son compte LinkedIn. Il a salué cette prouesse technique, soulignant que « l’usine Fiat de Tafraoui, en Algérie, a fièrement produit sa toute première Grande Panda — un véhicule qui marque un nouveau chapitre dans notre aventure algérienne ».

Fiat Grande Panda : Une première technique et un « symbole de fierté »

Ce n’est pas seulement la production du véhicule qui est célébrée, mais bien la maîtrise de processus industriels inédits en Algérie. Cherfan a précisé que la voiture a été fabriquée en utilisant les nouveaux procédés de soudure et de peinture installés sur le site – une « première dans l’histoire de la construction automobile en Algérie ».

Cette intégration de technologies de pointe, notamment le soudage robotisé et la peinture automatisée, positionne désormais l’usine de Tafraoui comme une référence technologique pour l’industrie nationale.

Pour le groupe Stellantis, la Grande Panda représente plus qu’une automobile ; c’est « un symbole de transformation, de compétence et de fierté nationale », incarnant l’engagement de faire de l’Algérie « un acteur clé du paysage automobile régional, porté par le talent et l’innovation locaux. »

Vers la montée en puissance du « Made in Algeria »

Cet accomplissement s’aligne parfaitement sur les orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, en matière de relance industrielle et de renforcement du taux d’intégration nationale.

En renforçant la production locale, Stellantis concrétise sa stratégie visant à faire de l’Algérie un point d’ancrage régional pour la fabrication automobile.

Samir Cherfan a tenu à féliciter les équipes de Tafraoui et de Stellantis El Djazaïr, reconnaissant un « moment qui restera gravé dans l’histoire industrielle du pays ».

Avec cette première Grande Panda « Made in Algeria », FIAT ne fait pas qu’écrire une nouvelle page de son histoire dans le pays, mais ouvre surtout la voie à une véritable renaissance et à une montée en puissance de l’étiquette « Made in Algeria » dans le domaine automobile. Le défi est maintenant de maintenir cette dynamique et d’accélérer l’intégration de la chaîne de valeur locale.