Fiat Algérie signe 2 accords avec des compagnies d’assurance

Le concessionnaire automobile Fiat Algérie a récemment conclu deux conventions de partenariat avec la Compagnie nationale d’assurance (SAA) et Alliance Assurances.

La première convention a été signée lors d’une cérémonie qui s’est déroulée au Pavillon « Fiat Algérie » à la Foire Internationale d’Alger. Youssef Ben Messiah, président-directeur général de la Compagnie nationale d’assurance, et Hakim Boutahra, directeur général de Fiat Algérie, ont officiellement scellé cet accord en présence de cadres des deux institutions.

| À LIRE AUSSI : Plus de 60 000 voitures Fiat importées en Algérie avant fin 2023

Ce partenariat vise à offrir une gamme de services aux clients qui souscrivent des polices d’assurance auprès de la Compagnie Nationale d’Assurance et aux clients de Fiat Algérie. Les principales initiatives comprennent la mise en place d’un service direct de la compagnie d’assurance dans chaque showroom de Fiat Alger, ainsi qu’un suivi personnalisé garantissant la satisfaction des clients.

Dans le cadre de cette collaboration, des outils numériques modernes et pratiques seront introduits, offrant des solutions d’assurance novatrices pour simplifier le processus de gestion des responsabilités et garantir une meilleure qualité de service. L’objectif est de proposer une expérience client optimisée et de faciliter l’accès aux services d’assurance de manière plus efficace.

Cet accord comprend également la possibilité de réaliser des expertises et des réparations de sinistres au sein des ateliers Fiat, avec les frais pris en charge par la Caisse Nationale d’Assurances. De plus, il prévoit la fourniture de pièces de rechange d’origine et d’une main-d’œuvre qualifiée conforme aux normes.

Une deuxième convention signée

Dans un autre volet de cette collaboration, Fiat Algérie a également signé une deuxième convention avec Alliance Assurance, représentée par les initiales du président-directeur général de la compagnie d’assurance privée, Hassan Khelifati, et le directeur général de Fiat, Hakim Boutahra.

| À LIRE AUSSI : Véhicules Fiat importés en Algérie revendus sur le net à des prix chocs

Ce partenariat mettra en place un service de tiers payant appelé « Pack Sereno », permettant de régler les frais de réparation des véhicules Fiat accidentés sans que l’assuré ait à se soucier des démarches administratives.

Dans le cadre de cette collaboration, Alliance Assurance sera présente dans les points de vente et les showrooms de Fiat, offrant une couverture d’assurance optimale pour les véhicules de la marque italienne importés et produits en Algérie.