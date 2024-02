Fiat Algérie : réductions sur différents modèles de voitures

Fiat Algérie a officiellement annoncé hier, soit le jeudi 08 février 2024, des réductions pour les clients à partir du 1er février en cours dans toutes ses salles d’exposition agréées à travers le pays.

Dans son communiqué, Fiat Algérie a affirmé que ces réductions, qui ont touché différents modèles de voitures touristiques et utilitaires, ont été mises en place suite à de nouvelles mesures fiscales adoptées par les autorités algériennes. Cette décision a permis aux clients algériens de bénéficier de réductions sur la majorité des modèles Fiat disponibles en Algérie, renforçant ainsi l’engagement continu de la marque italienne à répondre aux besoins et aux aspirations des clients.

Il faut savoir que Fiat Algérie a réussi à livrer plus de 16 000 voitures de différents modèles, tant touristiques qu’utilitaires, au cours du mois de janvier 2024, ce qui constitue un exploit sans précédent en termes de quantité de voitures Fiat livrées aux clients après l’importation de grandes quantités à la fin de l’année dernière.

Les réductions annoncées par l’entreprise, qui ont touché la plupart des voitures, totalisant 5 modèles, se présentent comme suit : la Fiat Tipo et la Fiat 500X pour les voitures touristiques, tandis que les voitures utilitaires comprennent la Doblo, la Scudo et la Ducato. Les réductions varient entre 40 000 et 120 000 dinars.

Quels sont les nouveaux prix des voitures Fiat ?

Les prix des voitures Fiat après réduction sont les suivants :

Fiat Tipo, version Tipo, au prix de 2 955 000 DA au lieu de 3 000 000 DA, soit une réduction de 45 000 DA.

Fiat Tipo, version Business, au prix de 3 095 000 DA au lieu de 3 150 000 DA, soit une réduction de 55 000 DA.

Fiat Tipo, version City, au prix de 3 105 000 DA au lieu de 3 150 000 DA, soit une réduction de 45 000 DA.

Fiat Tipo, version Urban : 3 244 000 DA au lieu de 3 299 000 DA, une baisse de 55 000 DA.

Fiat Tipo, version +Urban : 3 250 000 DA au lieu de 3 305 000 DA, une baisse de 55 000 DA.

Fiat Tipo, version Life : 3 285 000 DA au lieu de 3 330 000 DA, une baisse de 45 000 DA.

Une réduction de huit millions de centimes sur le prix de la voiture 500X de couleur rouge a été appliquée, tandis qu’une réduction de 4 millions a été appliquée sur les autres couleurs.

Fiat a aussi annoncé des réductions de 2,9 millions sur le modèle Fiat Doblo, qui est proposé au prix de 314,9 millions de centimes. En outre, une réduction de 8,1 millions a été appliquée sur la Fiat Scudo, portant son prix à 371,9 millions de centimes au lieu de 382,5 millions de centimes.

Enfin, la société a dévoilé des réductions sur la Fiat Ducato, allant de 6,4 à 12 millions de centimes, avec un prix de départ à partir de 397,9 millions de centimes.

D’autre part, Fiat Algérie a réduit le délai de livraison de nombreux modèles disponibles sur commande, avec une période de livraison de 25 jours à 10 jours.