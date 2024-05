Fiat Algérie prolonge ses offres exceptionnelles : des remises allant jusqu’à 160.000 DA

Fidèle à sa stratégie de proximité avec ses clients algériens, Fiat Algérie continue de surprendre agréablement en prolongeant ses offres promotionnelles exceptionnelles jusqu’à la fin du mois de mai.

Après les succès des remises de février et mars, la marque italienne a décidé de maintenir sa dynamique en offrant des baisses de prix considérables sur une large gamme de ses modèles.

Ainsi, la célèbre Fiat 500, dans sa version standard, voit son prix passer de 2.380.000 DA à 2.280.000 DA, soit une remise de 10 millions de centimes. Pour les adeptes de la version plus raffinée Club, la réduction s’élève à 16 millions de centimes, faisant baisser le prix de 2.635.000 DA à 2.475.000 DA. La variante Dolcevita Plus n’est pas en reste, avec un prix réduit de 2.665.000 DA à 2.505.000 DA.

Ces offres alléchantes ne s’arrêtent pas là. Fiat Algérie gâte également les professionnels en proposant une remise sur son utilitaire Ducato. Le modèle de base est désormais accessible à 3.979.000 DA au lieu de 4.019.000 DA, avec une livraison immédiate.

Fiat Algérie prolonge ses méga remises jusqu’à la fin mai !

Doté d’une capacité de charge de plus de 2,2 tonnes et d’un moteur puissant de 2,2 litres HDi de 140 chevaux, le Ducato se distingue par sa robustesse, sa maniabilité et ses équipements de sécurité de pointe, incluant ABS, ESP, climatisation, vitres électriques, etc.

La marque italienne ne ménage pas ses efforts pour répondre aux besoins diversifiés de la clientèle algérienne. En plus des remises exceptionnelles, Fiat Algérie propose des facilités de paiement pour permettre à tous de concrétiser leur rêve d’acquérir une voiture de qualité à un prix abordable.

Cette stratégie commerciale audacieuse semble porter ses fruits. En effet, Fiat Algérie a déjà enregistré la livraison de dizaines de milliers de véhicules durant le premier trimestre de l’année 2024. Un succès qui témoigne de la confiance que la marque inspire et de son engagement indéfectible à satisfaire sa clientèle.

Les observateurs du marché automobile algérien sont unanimes : les initiatives de Fiat Algérie la positionnent comme un acteur incontournable dans le paysage automobile national.

Avec la poursuite de ses offres promotionnelles et de ses facilités d’acquisition, la marque a toutes les cartes en main pour poursuivre sa croissance et conforter sa position de leader sur le marché algérien dans les années à venir.