FIAT Algérie met en garde contre une arnaque qui cible ses clients

Fiat Algérie, à travers un communiqué officiel, a tiré la sonnette d’alarme concernant des tentatives d’arnaque et de fraude visant directement sa clientèle. La marque a révélé que des individus se font passer pour des représentants commerciaux de Fiat et contactent les clients par téléphone pour leur demander leurs coordonnées bancaires, en leur promettant une livraison rapide de leur véhicule.

Dans son communiqué, Fiat a déclaré : « Fiat Algérie a constaté, ces derniers jours, des agissements frauduleux commis par des individus qui usurpent l’identité de représentants commerciaux de la marque. » Ces personnes « appellent les clients par téléphone pour leur demander leur identité bancaire, leur promettant une livraison rapide de leur voiture. »

L’entreprise a fermement nié que ces appels proviennent de ses institutions ou de ses sites web officiels, les qualifiant de simples tentatives d’escroquerie visant à obtenir des informations personnelles des clients. Fiat Algérie a exhorté les clients à faire preuve de la plus grande vigilance.

Quelles données Fiat Algérie demande-t-elle ?

La société a précisé qu’elle ne demande que certaines données personnelles nécessaires au traitement de la demande. Elle a souligné qu’elle ne demandera jamais le numéro de carte de crédit, le mot de passe, le code de sécurité ou la date d’expiration, que ce soit par le biais d’un formulaire, par téléphone, par e-mail ou par SMS. Toute demande de données bancaires est considérée comme suspecte et n’émane pas de Fiat Algérie.

Les informations collectées sont exclusivement utilisées dans le cadre du traitement de votre inscription et pour assurer le bon déroulement de votre demande.

🟢 À LIRE AUSSI : Fiat Algérie a-t-elle revu ses prix sur le marché algérien ?

En cas de réception d’offres suspectes prétendant appartenir à « Fiat Algérie », la marque a conseillé de les ignorer et de ne jamais fournir de données personnelles.

Que faire en cas de doute ?

Si un client a un doute concernant un appel, le communiqué indique qu’il peut contacter le service client pour vérification, ou se rendre chez un agent officiel du réseau Fiat répertorié sur le site web de Fiat pour s’assurer de l’authenticité.

L’entreprise a également appelé à signaler toute demande suspecte ou inhabituelle au service client par téléphone au 0770 165 165 ou via son site officiel. Elle a affirmé que le traitement des données à caractère personnel s’inscrit dans le cadre de la réglementation en vigueur en matière de protection des données personnelles, conformément à la loi n° 18-07 relative à la protection des personnes physiques dans le traitement des données à caractère personnel.

🟢 À LIRE AUSSI : Hausse des prix des véhicules FIAT Algérie : le constructeur automobile réagit officiellement

Fiat Algérie a rappelé que seuls les agents agréés sont qualifiés pour prendre en charge les demandes et finaliser les transactions. Ce caractère exclusif est basé sur leur accréditation officielle et leur expertise avérée, garantissant que chaque transaction respecte toutes les normes liées à la marque.

La liste complète des agents agréés est disponible sur le site officiel de Fiat Algérie.