Fiat Algérie lance le Doblo Panorama GPL : prix, autonomie et garantie dévoilés

FIAT El Djazaïr vient d’annoncer, ce dimanche, la commercialisation du Doblo Panorama GPL, une version bicarburation essence-GPL pensée pour conjuguer économie et respect de l’environnement.

Fruit d’un partenariat entre FIAT et Ghazal, entreprise algérienne spécialisée dans la conversion au gaz de pétrole liquéfié, ce modèle s’impose comme une première sur le marché national.

Il bénéficie d’une garantie constructeur de cinq ans ou 100 000 km, une exclusivité inédite pour un véhicule équipé d’un système GPL monté localement.

Fiat – Ghazal : un partenariat algéro-italien pour un véhicule plus vert et plus accessible

Le Doblo Panorama GPL symbolise l’alliance entre expertise italienne et savoir-faire algérien. Le système GPL a été conçu par Ghazal, acteur reconnu du secteur depuis 1994, puis homologué par FIAT et certifié par l’équipementier italien Landi Renzo. L’installation du système est réalisée dans des ateliers spécialisés répondant aux normes techniques et environnementales du constructeur.

Selon FIAT, cette nouvelle version se distingue par sa polyvalence et son efficacité énergétique :

Une autonomie cumulée de plus de 1 200 kilomètres , combinant essence et GPL ;

, combinant essence et GPL ; Un réservoir de 60 litres de gaz, installé en toute conformité avec les standards internationaux ;

de gaz, installé en toute conformité avec les standards internationaux ; Une motorisation adaptée garantissant des performances équilibrées et une consommation optimisée.

La marque italienne précise qu’elle est la première en Algérie à proposer une offre GPL assortie d’une garantie constructeur, soulignant ainsi la fiabilité du système et la rigueur du processus d’homologation.

Commercialisé à partir de 3 549 000 DZD : un véhicule pensé pour l’économie et la durabilité

Commercialisé à partir de 3 549 000 DZD, le Doblo Panorama GPL vise un large public. Familles, professionnels et particuliers soucieux de réduire leurs dépenses en carburant. Dans un contexte où le coût de l’énergie reste une préoccupation majeure, cette solution offre une alternative plus économique et plus écologique.

FIAT insiste néanmoins sur le respect des intervalles de maintenance pour préserver la validité de la garantie. Notamment le contrôle du réservoir tous les deux ans, une étape clé pour assurer sécurité et durabilité.

Acheter un Fiat Doblo Panorama GPL : les clients déjà inscrits pour le modèle essence peuvent passer au GPL

Les clients déjà inscrits pour le modèle essence Doblo Panorama seront contactés par leur agent FIAT afin de se voir proposer la version GPL, selon les disponibilités. Quant aux nouveaux acheteurs, ils peuvent dès à présent s’inscrire sur le site officiel (www.fiat.dz) pour réserver leur véhicule.

FIAT El Djazaïr promet une prise en charge transparente et un suivi rigoureux, en accord avec les standards du groupe Stellantis, propriétaire de la marque. Le constructeur espère ainsi renforcer la confiance du public dans une technologie encore récente sur le marché local. Tout en soutenant le développement du GPL en Algérie.

En somme, au-delà du lancement commercial, cette initiative s’inscrit dans une stratégie plus large. Encourager la transition énergétique et la production locale. En collaborant avec Ghazal, FIAT contribue à valoriser un savoir-faire national tout en favorisant une mobilité plus propre.