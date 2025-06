Fiat Algérie lance le Doblò Panorama Club : un nouveau modèle haut de gamme produit à Oran

Fiat Algérie poursuit son expansion sur le marché automobile national avec l’officialisation, ce dimanche 15 juin 2025, de la commercialisation du Doblò Panorama Club, une version haut de gamme du célèbre utilitaire italien, pensée pour répondre aux besoins des familles comme des professionnels.

Ce lancement confirme la volonté de la marque italienne de s’ancrer durablement en Algérie en proposant des véhicules produits localement et adaptés aux attentes du marché.

Assemblé à l’usine de Tafraoui, à Oran, le Doblò Panorama Club devient ainsi le troisième modèle Fiat à être fabriqué en Algérie, après la Fiat 500 et le Doblò utilitaire. Proposé à partir de 3 749 000 DA, il se décline en trois coloris attrayants : Gelato White (blanc), Light Grey (gris) et Riviera Blue (bleu foncé).

Ce modèle arbore une finition soignée et un look modernisé, notamment grâce à des phares redessinés et des jantes Gloss Black de 16 pouces, soulignant son positionnement premium.

🟢À LIRE AUSSI : FIAT dévoile les détails d’un nouveau véhicule familial bientôt produit à Tafraoui

Côté espace, le Doblò Panorama Club se distingue par une modularité exemplaire, avec un coffre de 775 litres, extensible à 3 000 litres grâce à des sièges rabattables, un atout non négligeable aussi bien pour les familles nombreuses que pour les activités professionnelles nécessitant un important volume de chargement.

Performances équilibrées et motorisation éprouvée

Sous le capot, ce nouveau modèle est équipé d’un moteur essence 1.6 litre de 115 chevaux, couplé à une boîte manuelle à cinq rapports.

Ce moteur, déjà éprouvé sur d’autres modèles, offre un bon compromis entre puissance, fiabilité et consommation, des critères essentiels pour une clientèle algérienne de plus en plus attentive à la rentabilité des véhicules.

À noter que la version Panorama est compatible avec un kit GPL développé en partenariat avec l’entreprise algérienne Ghazal GPL, une option économique et écologique susceptible de séduire les conducteurs soucieux de maîtriser leur budget carburant.

Une technologie embarquée moderne et des équipements de sécurité renforcés

Fiat Algérie ne lésine pas sur les équipements technologiques pour ce modèle. Le Doblò Panorama Club est doté d’un écran tactile Fiat Touch de 10 pouces, compatible avec Apple CarPlay et Android Auto, garantissant une connectivité optimale.

Sur le plan sécuritaire, il embarque l’ESC (Electronic Stability Control), l’ASR (Anti-Slip Regulation), un détecteur de fatigue, ainsi que des airbags frontaux et latéraux, pour une conduite sereine et sécurisée.

Face à une pénurie persistante de véhicules neufs sur le marché algérien, Fiat Algérie entend, avec ce lancement, combler un vide et élargir son offre avec un véhicule qui allie confort, technologie et polyvalence.

La marque cible notamment une clientèle à la recherche de solutions pratiques, mais haut de gamme, qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels.

Les réservations sont désormais ouvertes dans l’ensemble du réseau officiel Fiat Algérie, offrant aux intéressés la possibilité d’acquérir un modèle conçu localement, adapté aux réalités du terrain, et offrant une alternative crédible à l’importation.

Une dynamique industrielle qui se confirme

Ce lancement renforce également la stratégie industrielle de Fiat en Algérie, dans un contexte où le pays s’efforce de diversifier son économie et de relancer l’industrie automobile locale.

Le Doblò Panorama Club, produit sur le sol algérien, illustre cette volonté de monter en gamme tout en assurant une meilleure disponibilité des véhicules pour le marché national.

🟢À LIRE AUSSI : Usine OMODA – JAECOO : le constructeur automobile chinois s’implante en Algérie

Fiat Algérie franchit ainsi une nouvelle étape dans son développement, en proposant un véhicule à la fois fonctionnel, économique et moderne, en phase avec les besoins de la société algérienne d’aujourd’hui.