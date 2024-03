Fiat Algérie et Al Baraka Banque : le crédit auto islamique enfin lancé !

La Banque El Baraka a récemment lancé son offre de financement très attrayante pour la Fiat 500, permettant aux acheteurs potentiels de bénéficier d’une réduction significative allant jusqu’à 30 % sur le prix du véhicule.

Ce financement s’inscrit dans le cadre de la formule halal « Mourabaha », qui respecte les principes de la loi islamique. Cette formule de crédit est conçue pour rendre l’acquisition d’un véhicule Fiat plus accessible aux Algériens, tout en offrant un processus de financement rapide et une livraison dans les délais convenus.

Conditions d’éligibilité

Pour être éligible à ce crédit auto halal, les clients doivent répondre à certaines conditions qui sont :

Être âgés de 70 ans maximum à la dernière échéance,

Justifier d’un revenu mensuel net et stable minimal de 50.000,00 DZD,

Avoir un statut professionnel stable et payer la marge de sécurité minimale est de 20 % du prix du véhicule.

La Banque El Baraka s’engage à fournir une expérience client sans faille, avec une disponibilité étendue à travers le territoire national et une facilité dans le processus de demande de financement.

Avec cette réduction allant jusqu’à 30 %, la Banque El Baraka offre une occasion en or pour les amateurs de la Fiat 500 de réaliser leur rêve à un prix plus abordable. C’est une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui cherchent à conduire une voiture élégante et économique.