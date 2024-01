FIAT Algérie émet une importante mise en garde

La société « Fiat Algérie » dénonce des actions liées à la marque menées par des parties non autorisées, soulignant son droit d’engager des procédures légales en cas de non-conformité.

En effet, dans un communiqué de presse de « Fiat Algérie » en tant qu’entité actionnariale, se positionne en tant que représentant exclusif de la marque « Fiat » en Algérie. Elle est l’unique entité habilitée à représenter la marque, notamment pour les annonces et les offres destinées au public, ainsi que pour la tenue d’événements de toute nature.

La société insiste sur le fait que l’utilisation des actifs de la marque est soumise à une autorisation expresse de « Fiat ». Cette autorisation doit être obtenue par le biais d’une déclaration de la part de « Fiat Algérie SPA ». Cela s’applique lors de l’utilisation du nom, du logo de la marque, de la mention de la marque « Fiat » sur tous types de supports audiovisuels, numériques ou autres, ainsi que lors de la promotion des véhicules commercialisés par « Fiat Algérie ». De plus, toute diffusion de logos, silhouettes, dessins, images, vidéos, ou photos de véhicules à des fins publicitaires ou promotionnelles, ou dans le cadre de compétitions, de tirages au sort, de concours, ou autres, nécessite une autorisation préalable de la marque « Fiat ».

Fiat Algérie menace de recourir à la justice

Fiat Algérie affirme clairement son désengagement des actions liées à la marque menées par des tiers non autorisés. Elle insiste sur l’impératif de respecter strictement les droits de la marque « Fiat » en Algérie. La société se réserve également le droit d’engager des procédures légales en cas de non-conformité avec ces directives.

Le communiqué souligne que « Fiat Algérie » ne tolérera pas les actions qui portent atteinte à sa marque. Elle met en garde contre toute violation des droits de la marque et rappelle sa détermination à prendre des mesures juridiques en cas de non-respect de ces directives.

Pour conclure, « Fiat Algérie » prend fermement position en faveur de la préservation de l’intégrité de sa marque « Fiat ». L’entreprise rappelle que toute utilisation non autorisée des éléments de la marque sera poursuivie légalement. C’est un avertissement clair contre les pratiques non conformes et une affirmation de la volonté de « Fiat Algérie » de protéger ses droits de propriété intellectuelle.