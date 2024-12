FIAT Algérie bat un nouveau record : Plus de 18 000 véhicules produits en un an

Le groupe Stellantis a annoncé aujourd’hui des résultats plus que satisfaisants pour son usine Fiat à Oran. En effet, plus de 18 000 véhicules ont été produits depuis son inauguration en décembre dernier.

Ce succès est en grande partie dû à une stratégie ambitieuse visant à augmenter la capacité de production, notamment grâce à l’ajout d’une quatrième équipe. Cette organisation permet désormais de maintenir une cadence de production soutenue, avec 17 véhicules sortant des chaînes chaque heure.

Selon le bilan de ses activités, l’usine Fiat de Tafraoui a franchi des étapes clés en seulement un an, démontrant ainsi l’engagement de Stellantis à faire de l’Algérie un pilier stratégique de son développement en Afrique.

En un an, l’usine a démarré la production de la Fiat 500 et, dès juin 2024, une deuxième ligne de montage automatisée a été mise en service pour la fabrication de la Fiat Doblo.

Parallèlement, l’usine a recruté 1650 collaborateurs qui ont bénéficié de 170 000 heures de formation dispensées en partenariat avec l’Institut national spécialisé en formation professionnelle de Belgaid à Oran. Six autres centres de formation de la région d’Oran profitent également de ce partenariat pour offrir des formations pratiques en milieu industriel à leurs apprenants.

Au-delà de ses employés, Stellantis investit massivement dans la formation des compétences de demain. En partenariat avec l’Institut des sciences et technologies appliquées de l’Université d’Oran, le groupe a lancé le premier master en alternance en « Gestion des unités de production » en Algérie.

En bref, Stellantis confirme son engagement en Algérie avec des résultats très encourageants pour son usine Fiat d’Oran. Cette réussite s’appuie sur une stratégie industrielle ambitieuse, un fort investissement en matière de formation et une dynamique de production soutenue.

Stellantis : Un pas de plus vers une industrie automobile algérienne 100% locale

Le géant automobile Stellantis poursuit sa stratégie de développement en Algérie en renforçant son réseau de fournisseurs locaux. La signature d’un partenariat avec SAREL Industries marque une nouvelle étape dans la construction d’une industrie automobile nationale plus intégrée.

Désormais, ce sont cinq entreprises algériennes qui contribuent à la fabrication des véhicules Stellantis produits à l’usine de Tafraoui : FERRUZ pour l’assemblage des roues, IRIS TYRES pour les pneus, IDE-NET pour les faisceaux électriques, GHAZAL pour les kits GPL, et désormais SAREL pour la production de composants en plastique destinés aux habitacles des véhicules.

En misant sur cette collaboration avec des entreprises locales, Stellantis vise un objectif ambitieux : atteindre 30% d’intégration locale d’ici 2026. Pour y parvenir, le constructeur automobile prévoit d’introduire dès l’année prochaine les procédés de ferrage et de peinture au sein de son usine algérienne.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté industrielle de l’Algérie et de créer de la valeur ajoutée sur le territoire. En développant un écosystème de fournisseurs performants et compétitifs, Stellantis contribue à dynamiser l’économie locale et à créer des emplois.